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Gündem Tanju Özcan 'değişim' yürüyüşünde böyle dans etti: Güle oynaya geliyoruz
Gündem

Tanju Özcan 'değişim' yürüyüşünde böyle dans etti: Güle oynaya geliyoruz

Yeniakit Publisher
2023-07-05 12:37:00 -

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Bolu'dan Ankara'ya kadar sürecek "Adalet ve Değişim Yürüyüşü sürüyor. Özcan, "Güle oynaya geliyoruz" diye paylaştığı videoda dans etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan ve “kesin ihraç” istemiyle disipline sevk edilen Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne kadar yürüyüşüne başladı.

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakması gerektiğini söyleyen Özcan, daha önce Odatv'ye yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu'nun arkasından yürürüm" demişti.

 

Özcan, "Vura kıra değil… Güle oynaya geliyoruz… #DeğişimYakındır" ifadelerini kullandığı videoda oyun havası eşliğinde dans etti.
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