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Siyaset Tanju Özcan da çileden çıktı! 'Kılıçdaroğlu hain bir kaçakla İngiltere’de ne görüşür?'
Siyaset

Tanju Özcan da çileden çıktı! 'Kılıçdaroğlu hain bir kaçakla İngiltere’de ne görüşür?'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, PKK terör örgütüne desteği ile tanınan Amberin Zaman ile görüşmesi karşısında çileden çıktı. Özcan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Amberin Zaman gibi hain bir kaçakla İngiltere’de ne görüşür, niye görüşür?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 09:47:00 - 2022-11-06 09:59:06
Tanju Özcan da çileden çıktı! 'Kılıçdaroğlu hain bir kaçakla İngiltere’de ne görüşür?'

 yeniakit.com.tr 

ABD'deki temasları açıklanamayan 8 saatlik kayıp zaman dilimi sebebi ile tepki çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra ziyareti ile de tartışma konusu oldu.

Kılıçdaroğlu, İngiltere ziyareti kapsamında PKK terör örgütüne desteği ile tanınan Amberin Zaman ile bir araya gelerek yine tepkileri üzerine çekti. CHP Genel Başkanı ile görüşmesini Twitter hesabından paylaşan Zaman, "Sayın Kılıçdaroğlu ile Londra’da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak." dedi.

Irkçı Özcan da çileden çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amberin Zaman ile bir araya gelmesine bir tepki de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.

Görüşmeye Twitter hesabından tepki gösteren Özcan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Amberin Zaman gibi hain bir kaçakla İngiltere’de ne görüşür, niye görüşür?" diye sordu.

Mesajında, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesi ile ilgili görüşmelerini de hedef alan ırkçı Özcan, şöyle devam etti: Bunu birkaç gün önce terör örgütü siyasi tetikçileriyle görüşen AKP sormadan ben sorayım. Gerçekten bu tiplerle görüşerek, başörtüsü tartışması açarak nereye varmak istiyoruz. Bir anlasam.

 

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Yorumlar

099

frildak çok çook iyi farkında hdpkk olmadan zillet pardon millet iddifakinin seçimlerde hiçbir warlik girstereneyeceginin
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