Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

CHP'li Barış Yarkadaş'tan, faşist uygulamalarıyla büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili bomba bir yazı geldi. Korkusuz gazetesindeki köşe yazısında, Özcan'ın, hiçbir şekilde katılmadığını söylediği siyasi çıkışlarının tek bir sebebi olduğunu ifade eden Yarkadaş, "CHP’li Özcan, Suriye ve Afganlara yönelik sözleri sonrası oluşan havaya güveniyor ve Cumhurbaşkanlığı yarışına girmek istiyor. Tanju Özcan yakın çevresine 'Millet İttifakı, Ekmelettin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi bir aday çıkarırsa 100 bin imzayı toplar yollara düşerim' diyor" iddiasında bulundu.