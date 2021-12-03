  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayı mı olacak?
Siyaset

Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

CHP'li Barış Yarkadaş, faşist uygulamalarıyla büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın cumhurbaşkanlığı yarışına girmek istediğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 14:07:00 -
Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

 

CHP'li Barış Yarkadaş'tan, faşist uygulamalarıyla büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili bomba bir yazı geldi. Korkusuz gazetesindeki köşe yazısında, Özcan'ın, hiçbir şekilde katılmadığını söylediği siyasi çıkışlarının tek bir sebebi olduğunu ifade eden Yarkadaş, "CHP’li Özcan, Suriye ve Afganlara yönelik sözleri sonrası oluşan havaya güveniyor ve Cumhurbaşkanlığı yarışına girmek istiyor. Tanju Özcan yakın çevresine 'Millet İttifakı, Ekmelettin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi bir aday çıkarırsa 100 bin imzayı toplar yollara düşerim' diyor" iddiasında bulundu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TÜİK'e alınmamıştı! Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Gündem

TÜİK'e alınmamıştı! Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, randevu verilmemesine rağmen TÜİK'e giden ve binaya alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert t..
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var 3 Aralık 2021 Cuma Süper Lig
Spor

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var 3 Aralık 2021 Cuma Süper Lig

Bugün kimin maçı var 3 Aralık 2021, Bugünkü maç kaçta başlıyor? Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig puan durumu tablosu nas..
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı!
Siyaset

DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı!

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi yönetimi, "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanan partinin kurucularından Metin Gürcan ile il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay