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Tanju ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor, Sportif Direktör Çolak ile yolları ayrıldı.

23 Ekim 2018 Salı 08:12
Tanju ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor'da Tanju Çolak dönemi sona erdi.

Adana Demirspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada kulübün sportif direktörlüğünü yapan Tanju Çolak ile yolların ayrıldığı bildirildi. 

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak imzalı açıklamada, "Sportif Direktörümüz Tanju Çolak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tanju Çolak’a bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 08:12
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