‘Tanju Çolak bana itiraf etti’ dedi ve açıkladı: Önce sağ, sonra sol kalçasına vurdular

CRI Türk Radyo kanalında Hüseyin Şuekinci’nin hazırlayıp sunduğu Spor Hikâyeleri’nin bu haftaki konuğu, teknik direktör Güvenç Kurtar oldu. Deneyimli teknik adam, spor gündemini derinden sarsacak açıklamalarda bulundu.

1992-93 sezonunda Süper Lig’e ( O dönemki adıyla 1. Lig) yeni çıkmış olmasına rağmen dört büyüklere kök söktüren Kocaelispor’un teknik direktörlüğünü yapan Güvenç Kurtar, 28 yıl sonra gündem olacak açıklamalar yaptı.

1991-92 sezonunda 2. Lig A Grubunu 83 puanla en yakın rakibine 23 puan fark atarak zirvede tamamlayan Kocaelispor, yeni çıktığı 1. Lig’de ise devreyi 33 puanla lider bitirdi. Bu başarı da 1. Lig tarihinde bir ilkti. Alt ligden gelen hiçbir takım o güne kadar ilk sezonunda devreyi lider bitirme başarısını gösterememişti.

Güvenç Kurtar, 2. Ligde 23 puan fark atarak şampiyon olduklarını söyleyerek, “1. Lig’e çıkarken de ben ve başkanımız Sefa Sirmen ‘Burada da şampiyon olacağız. Şampiyonluğa oynamayacağız, burada da şampiyon olacağız.’ dedik. İlk yarıyı da lider bitirdik” ifadelerini kullandı.

"Talihsizlikler oldu"

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ani ölümü nedeniyle maçların üç hafta ertelendiğini anımsatan Kurtar, “O arada bizim takımda sakatlanan, hastalanan futbolcularımız oldu. En önemli futbolcularım oynayamadı. Mesela, golcülerimizden Ergun (İbrahim Ergun Kula) ve Mert Meriç oynamadı. Melih (Gürbüztürk) hasta hasta oynadı. Tabii bu durum diğer maçlara da yansıdı. Yoksa son 5 haftaya girilirken kafa kafayaydık.” dedi.

"Medyanın yanlış işleri"

“17 Nisan’da Turgut Özal vefat edince bizim o hafta Fenerbahçe ile oynayacağımız maç da ertelendi.” diyen Güvenç Kurtar, sözlerine şöyle devam etti:

“Maçtan önce basında benim ağzımdan çıkmış gibi yazılar yazıldı. ‘Fenerbahçe bizi emekli Tanju, göbekli Müjdat’la mı yenecek?’ gibi yazılar çıktı. Meslek ahlakına uymayan şeyler yapıldı. Ciddi eksiklerle çıktığımız o müsabakada Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup olduk.

"Doping itirafı"

Seneler sonra Fenerbahçe’ye 4-0 yenildiğimiz maçın görüntülerini sosyal medyaya koymuşlar. Tam da o sıralarda bir gün havaalanında Tanju Çolak’la karşılaştım. Tanju’ya o günkü maç için ‘Dua edin de bizim eksiklerimiz vardı, o maçta.’ dedim. Tanju, ‘Hocam o gün bizi Real Madrid, Barcelona bile yenemezdi.’ dedi. ‘Nasıl yani?’ diye sorduğumda Tanju bana ‘Sen bizim masörü tanımıyor musun? Bir sağ kalçaya vurdu, yetmedi bir de sol kalça yaptı. Bizi o gün kimse yenemezdi.’ Anlayacağınız, biz o gün dopinge yenildik.

"Dopinge mama denildi"

Deplasmanda iki mağlubiyetimiz var zaten. (Kocaelispor o sezon deplasmanda Fenerbahçe dışında 13. haftada Beşiktaş’a 4-1 mağlup oldu.) İki maç da dopingli. Mamacı Gilbert vardı. Biz dopinge ‘mama’ deriz. Dopingi Köln’den getirirdi. ‘7 kişiye verdim.’ demişti. Bu bilgiler kulaktan dolma bilgiler değil. Yapmışlar, demiyorum. Biri dopingi kullandığını, diğeri getirdiğini söyleyen kişi.”

"Görev alamıyoruz"

Joe Biden’ın 78 yaşında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı olduğunu belirten Güvenç Kurtar, Türkiye’de en verimli çağlarında deneyimli teknik adamlara görev verilmediğini dile getirdi. Tecrübeli teknik adam Spor Hikâyeleri’nde kulüp başkanlarından teknik direktörlere önemli mesajlar verirken, futbolda menfaat çeteleri olduğunu vurguladı.

Mesut Özil uyarısı

Fenerbahçe’ye transfer olan Mesut Özil’in, Roberto Carlos’la birlikte Türkiye’ye gelen en kariyerli futbolcu olduğunu aktaran Güvenç Kurtar, Özil’in tekniğinin yanı sıra süratli bir isim olduğunu kaydetti. Mesut Özil’in çok faydalı olacağını ifade eden başarılı teknik adam, futbolcunun tam anlamıyla hazır olmadan oynatılmaması gerektiğinin altını çizdi. Özil’in hazır olmadan sahaya sürülmesi halinde bekleneni veremeyeceğine dikkati çeken Kurtar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un yönetici, medya ve taraftar baskısına aldırış etmeden, Mesut’u hazır olmadan sahaya sürmemesi gerektiğini bildirdi.