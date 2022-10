Tanıtımı çok tartışılmıştı, O dizi reytinglerde bakın ne yaptı!

Show Tv'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' isimli dizinin tanıtımı başlamadan olay olmuştu. Dün ekranlara gelen ve başörtülü aile ile başörtü düşmanı bir kadının hayat hikayesinin konu edindiği dizi reytinglerde tam anlamıyla çuvalladı. Dizinin her bölümünde başörtü düşmanlığı ön plana çıkarılıyor.

Gold Film imzası taşıyan dizinin fragmanındaki başörtüsü görüntüleri dikkatlerden kaçmamış ve sosyal medyada en çok konuşulan sahneler olmuştu.

Fragmanda başörtülü bir kadının bir kadına çarpması sonucu, “Bunlar da her yerde” sözüyle karşılaştığı görüldü.

Bununla birlikte yine başörtülü bir kadınla başka bir kadının tartışmasında, 'Medeniyet düşmanı, özgürlük düşmanı ve faşist' gibi karşılıklı ithamlar yer almıştı.

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın başrollerinde yer aldığı dizi, son 1 aydır çok konuşuldu. Sekilür bir ailede yetişen bir genç kadının, muhafazakar bir aileye gelin gitmesi ile, iki farklı kültürdeki insanların değişimleri diziyle anlatılıyor. Ve seyirciler karşısında nasıl bir karşılık bulacağı büyük bir merak konusuydu.

Dizinin tüm izleyici gruplarında ortalamanın çok altında oranlar elde etmesinin yanı sıra hiçbir kategoride ilk 10 program arasına dahi giremediği anlaşıldı. Tüm kişiler kategorisinde on beşinci olabilen dizi, AB grubunda on ikinci sırada bulundu. ABC1’de ise on dördüncülük elde edilebildi.

Bu sonuçlar ile birlikte Kızılcık Şerbeti dizisinin ekran ömrünün fazla uzun sürmeyeceği de bekleniyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti dizisi, tanıtımındaki skandal başörtü sahneleriyle dikkatleri üzerine çekmiş ve dün akşam ise ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.