0553 313 94 23

Tanıtım filmleri yurt dışında Türkiye'nin değerlerini tanıtacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin sunulduğu yeni tanıtım filmleri yurt dışındaki televizyonlarda ve çeşitli yerlerde gösterilecek.

29 Eylül 2019 Pazar 15:09
Tanıtım filmleri yurt dışında Türkiye'nin değerlerini tanıtacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iki gün önce Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"ni açıkladığı toplantıda, 2020'de kullanılacak ve tanıtım kampanyasının temelini oluşturacak yeni reklam filmlerini de katılımcılarla paylaştı.

2023 Turizm Stratejisindeki hedeflere uygun çekilen ve farklı mecralarda gösterilecek 90 saniyelik "2020 Türkiye Tanıtım Filmi" ile 8 kısa film turizmciler tarafından büyük ilgi gördü.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, "2020 Türkiye Tanıtım Filmi" için 98 kişilik bir ekip, 5 ayrı şehirde, on ayrı mekanda çalışma yürüttü.

Turunçpınarı, Cennet Koyu, Babadağ, Patara, Kekova, Kapadokya, Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki Karanlık Kilise, Kaş yolu, Hierapolis ve İstanbul'daki çalışmaların yanı sıra, Kelebekler Vadisi, Yassıca Adası, Suluada, Göcek Koyları, Kaş- Fethiye yolu ve Ölüdeniz'de de drone çekimleri gerçekleştirildi.

Batı, Asya ve Uzakdoğu pazarlarında gösterimi için 3 ayrı versiyonu bulunan film, Türkiye'nin kültürel zenginliklerine ve derinliğine vurgu yapıyor.

Seyahatin, deneyim odaklı, yenilikçi ve farklı bir yaklaşımla anlatıldığı filmde, Türkiye'nin doğasına, tarihine, kültürel hazinelerine, inanç noktalarına, gastronomisine, alışveriş, moda ve sanat dünyası ile eğlence yaşamına yer veriliyor.

8 kısa film dünya televizyonlarında

90 saniyelik "2020 Türkiye Tanıtım Filmi"nın yanı sıra, daha çok dijital mecralarda yayınlanacak 8 kısa film de oluşturuldu. 10-15 saniyelik hikayeler olarak kurgulanan kısa filmler sosyal medya kanalları dışında dünya televizyonlarında "seri reklam" tarzında da yayınlanacak.

Tanıtım filmlerinde, Türkiye'nin, özgün seyahat ve keşif deneyimi için ideal bir adres, aile seyahati için aranan bir destinasyon olduğu vurgulanıyor.

Yeni tanıtım filmleri, tüm versiyonlarıyla Bakanlığın 2020 yılında düzenleyeceği entegre pazarlama kampanyasının temelini oluşturacak.

Denizden tarihe Türkiye'nin tüm güzellikleri

"Yamaç Paraşütü", "Hamam", "Kapadokya", "Tekne-Atlayış", "Antik Havuz - Aile", "Martı", "Suda Dans" ve "Kedi" temasıyla hazırlanan filmler Türkiye'den renkli görüntüler sunuyor.

"Tekne-Atlayış" temalı filmde, anne, baba ve iki çocuktan oluşan bir ailenin tekneden suya atlayışı, doğa manzarası eşliğinde izleyiciye sunuluyor.

Peri bacalarının göz kamaştıran silueti, "Kapadokya" isimli filmde paylaşılıyor. Filmde bir turistin balonla uçarken yaşadığı heyecan ve mutluluk İngilizce "aspiration" (nefes alma) alt yazısıyla izleyiciye sunuluyor.

Doğa ile tarih iç içe

"Martı" isimli kısa filmde, İstanbul'da vapurda bir turistin martılara simidini bölerek atması yer alıyor. Filmde arka planda vapurun direğindeki Türk bayrağı ile Topkapı, Yeni Cami, Galata Kulesi, Ayasofya ve Süleymaniye Camilerinin görüntüsü ekranlara yansıyor.

Kültürel ve tarihi unsurların harmanlanarak aktarıldığı filmlerden, "Kedi" temalı tanıtım filminde, bir mekanda Türk kahvesini yudumlayan Uzak Doğulu turistin sevdiği kedi konu ediliyor.

Ege kıyılarını gökyüzünden keşfe çıkan iki turistin izlenimleri "Yamaç Paraşütü"nde, bir ailenin tarihle iç içe olduğu yüzme deneyimine ilişkin görüntüler "Antik Havuz" temalı filmde aktarılıyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 15:09
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  4. Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi
  5. 2020 Türkiye Tanıtım Filmi
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muharrem İnce'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması: Bugün daha gür biçimde söylemeliyiz
    1. Muharrem İnce'den Ahmet Davutoğlu ve..
    2. Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan..
    3. İlahiyat profesöründen çarpıcı..
    4. Ekipler görme engelli kedi için..
    5. Tazminat vergi iadesi başvurusu nasıl..
    6. Erzincan'da trafik kazası! 4 yaralı
    7. Suudi Arabistan'da korkutan yangın
    8. Türkiye karşıtı konferans yapan CHP'ye..
    9. 'Kürtçe şarkı engellendi' iddiasına..
    10. Karadeniz'de hamsi bolluğu..
    11. İstanbul depremi için korkutan..
    12. Tanıtım filmleri yurt dışında..
    13. Hazırlıklara başlayan Fenerbahçe'de..
    14. Oturduğu kamu konutunu satın almak..
    15. “Çalışmaları tamamladık” diyen Fatih..
    16. Rusya 4 yıldır Suriye'de bulunuyor
    17. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine..
    18. Doğa harikası 'Tortum Şelalesi'..
    19. Feyzioğlu’ndan çarpıcı ifadeler!..
    20. Hıdır Çiçek kimdir? HDP İl Başkanı..
    21. Otomobilden ateş açan maskeli..
    22. Galatasaray-PSG maçının hakemi belli..
    23. Evinde esrarla yakalanan İtalyan..
    24. Emeklilerden aylık hesaplama..
    25. Pes dedirten olay! Çalacak bir şey..
    26. İran, ABD'ye karşı teyakkuza geçiyor
    27. Caminin bankını çalan hırsızlar aranıyor
    28. İran Petrol Bakanı talimat verdi:..
    29. Hong Kong’da göstericilere plastik..
    30. Habersiz aldıkları otomobil küçük..
    Testten tam not aldı! ASELSAN'dan dünya harp tarihinde bir ilk
    Testten tam not aldı! ASELSAN'dan dünya harp tarihinde bir ilk
    "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    İstanbul'da bir deprem daha!
    İstanbul'da bir deprem daha!
    Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
    Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
    Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
    Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!
    Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!
    Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!
    Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!