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Dünya 'Tanımıyoruz' dedi! Merkel'den yeni tehdit
Dünya

'Tanımıyoruz' dedi! Merkel'den yeni tehdit

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2020'de Belarus'ta yapılan seçimleri tanımadıklarını yineleyerek, yeni yaptırımlarla tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 16:20:00 -
'Tanımıyoruz' dedi! Merkel'den yeni tehdit

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus'ta Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) tanımadığını bir kez daha vurgulayarak yeni yaptırım tehdidinde bulundu.

Merkel, Cumartesi günü federal hükümetin web sitesinde yayınlanan haftalık konuşmasında, "Almanya ve Avrupa Birliği, AB yaptırımlarının kabulü ile zaten yaptığımız gibi, Belarus'taki sürekli insan hakları ihlallerinden sorumlu olanlara hesap sormaya devam edecek." diye konuştu.

Merkel, Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını Almanya ve Avrupa Birliği'nin tanımadığını bir kez daha vurguladı.

Kaynak: star.com.tr

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