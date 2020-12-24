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Aktüel Tanıklık ücret tarifesi belli oldu
Aktüel

Tanıklık ücret tarifesi belli oldu

Tanıklık ücreti 2021 yılı için günlük 25 ila 50 lira olarak belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:05:14 -
Tanıklık ücret tarifesi belli oldu

ANKARA (AA) - Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, günlük 25 ila 50 Türk lirasına kadar ücret ödenecek.

Ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2021 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsayan tarifeye göre, tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25 ila 50 Türk lirasına kadar ücret ödenecek.

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Tarife, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

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