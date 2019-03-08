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Taner Öcal: “Bu şehrin birlikteliğe ihtiyacı var”

Spor Toto 1.

08 Mart 2019 Cuma 16:13
Taner Öcal: “Bu şehrin birlikteliğe ihtiyacı var”

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’da Teknik Direktör Taner Öcal, Karabükspor taraftarının takıma sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Bu şehrin birlikteliğe ihtiyacı var" dedi.


Kardemir Karabükspor yarın Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik adam Taner Öcal yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapma, taktiksel çalışmalar ile devam ederken, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.



“Yeni yönetime puan ve puanlar hediye etmek istiyoruz”


Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, takım olarak güzel işler yaptıklarını, bunu sonuç olarak yansıtamadıklarını belirterek, “Küme düşme potasında olan bir takımla oynayacağız. Biz de güzel şeyler yapıyoruz ama savunmada bireysel hatalar yapıyoruz. Üçüncü bölgede son vuruşlarımız eksik. Bu hafta onlara da çalıştık aslında. Sonuçta çocuklara da bir şey diyemiyoruz. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. 25’inci maçlarına çıkıyorlar. Mental olarak da yoruldu çocuklar. Artık oyun anlamında üste koyduk ama sonuç anlamında bir şey elde edemedik. İnşallah bu hafta başlangıç olur. En azından olağanüstü genel kurulumuz var. Yeni gelen yönetim kuruluna puan ve puanlar hediye etmek istiyoruz, onun için mücadele ediyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyoruz. İnşallah gülen taraf biz oluruz” dedi.



“Bu şehrin birlikteliğe ihtiyacı var”


“Geldiğimden beri aynı şeyleri söylüyorum. Bizler gidiciyiz, Kardemir Karabükspor kalıcı” diyen Öcal, “Bence kendi takımlarına sahip çıkmaları gerekir. Eskişehirspor’u görüyorsunuz. İlk yarıda genç oyuncuları ile oynayıpne kadar puan aldığını. Şu anki durumunu da görüyorsunuz. Kendi memleketinin çocuklarının sahada ne kadar mücadele ettiğine dair bence en iyi örnek. Bizim çocuklar da mücadele ediyor. Bir itici güçleri eksik bu çocukların. Havalar da güzel, taraftarlar gelsinler takımlarına sahip çıksınlar. Bence sonuç olarak düşünmesinler. Bu şehrin birlikteliğe ihtiyacı var. Çünkü çok koptu insanlar. Sonuçta bunun gelecek senesi de var. Seneye bu çocukların iyi şeyler yapacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:13
  1. doğa

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