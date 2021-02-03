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Biyografi Taner Çetin kimdir? Taner Çetin nerelidir? Taner Çetin hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Taner Çetin kimdir? Taner Çetin nerelidir? Taner Çetin hangi görevlerde bulundu?

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak adayı ile seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturduktan sonra çoğu kez tartışmalara neden olan atamaları gerçekleştirdi. Beylikdüzü Belediyesi Kültür Müdürü Taner Çetin, İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak atandı. Taner Çetin İmamoğlu'nun mitinglerinde otobüslerin üzerine çıkıp çığırtkanlık yapmıştı. Peki Taner Çetin kimdir? Taner Çetin nerelidir? Taner Çetin hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 08:06:00 - 2021-02-03 08:07:51
Taner Çetin kimdir? Taner Çetin nerelidir? Taner Çetin hangi görevlerde bulundu?

Beylikdüzü Belediyesi Kültür Müdürü Taner  Çetin,  İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarakatandı.Taner Çetin daha önce sırasıyla; Silivri, Avcılar ve Beylikdüzü Belediyesi’nde  Kültür Müdürü olarak görev yapmıştı. İşte Tamer Çetin’in hayatı, biyografisi.

Taner Çetin kimdir

1962 yılında Silivri'de doğan Taner Çetin, Konya Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar Silivri'de halkoyunları eğitmenliği yaptı. 1989 yılında belediye başkanı seçilen Selami Değirmenci tarafından 1990 yılında kurulan Silivri Belediyesi Kültürevi'nde halkoyunları eğitmenliğine getirildi. 1992 yılında Kültürevi Müdürü oldu ve bu görevini 1996 yılına kadar sürdürdü. Bu süre içerisinde Silivri'den birçok gencin kültür ve sanatla tanışmasına önayak oldu.

Çetin, 1992 yılında Silivri FM adıyla kurtulan ve daha sonra Marmara FM-TV adını alan Silivri'nin ilk özel radyo ve televizyonunun da kurucuları arasında yer aldı. 2000 ila 2014 yılları arasında Avcılar Belediyesi'nde Kültür Müdürü olarak görev yaptı. Arka arkaya düzenlenen organizasyonlarla Avcılar ve çevresinde oturan gençlerin kültür ve sanatla tanışmasına yardımcı oldu. 2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne atandı.

Beylikdüzü Belediyesi Senfoni Orkestrasını kurdu. Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkan adayı olmasıyla birlikte hem 31 Mart hem de 23 Haziran seçimlerinin organizasyonunda aktif görev aldı.  İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak atanan Taner Çetin evli ve iki çocuk babası.

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