Tandır ekmeğinin lezzetini Van'dan Kocaeli'ye taşıdı

KOCAELİ (AA) - Memleketi Van'dan 14 yaşında Kocaeli'ye gelen Nevzat Akçay, Gölcük ilçesinde açtığı iş yerinde pişirdiği tandır ekmeğinin lezzetini müşterilerine sunuyor.

Merkez Mahallesi'nde 6 ay önce iş yeri kurmayı planlayan Akçay (40), Van'dan getirdiği toprakla yaptırdığı tandırda Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yaygın olan tandır ekmeğini üretmeye başladı.

Kültürünü yaşadığı şehirde var etmek isteyen Akçay, iş yerinde sağlayacağı istihdamla da insanlara faydalı olmak istiyor.

Akçay, AA muhabirine, 6 ay önce ilçede bir iş yeri kurmak için çalışmalarına başladığını, bu kapsamında Van'ın kültürü olan tandır ekmeğini yapmaya karar verdiğini söyledi.

Tandır yapmak için uygun toprağı bulamaması üzerine memleketi Van'dan özel toprak getirdiğini anlatan Akçay, daha sonra kiraladığı dükkanda tandır yaptırdığını anlattı.

Akçay, hedefine ulaştığını belirterek, "Tandır ekmeğinin özelliği; 10 gün asla bayatlamaz ve özelliğini korur. Tandır ekmeğini odunla pişiriyoruz. Aynı zamanda tandır ekmeğini buzdolabında muhafaza ettiğinizde ise yaklaşık 2 ay bozulmaz. Ekmeği katkısız bir şekilde üretiyoruz. Sipariş üzerine ekmek üretiyoruz. Kimi zaman ekmek yetiştiremiyoruz. Tekli ekmek 1,5 lira, çiftli ekmek ise 3 liradan satılıyor." diye konuştu.

Hedefinin kültürünü yaşatmak ve istihdam sağlamak olduğunu belirten Akçay, hedeflerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.