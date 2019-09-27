TANAP enerjiyle birlikte çevre ve tarih bilincini de ortaya koydu

Çınar Demir Ankara

Proje süreci tamamlanan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), çevre yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve kamusal fayda alanlarında imza attığı ulusal ve global başarıları Ankara’da özel bir resepsiyonla kutladı. Etkinlikte TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) ve sonuçlarını paylaşmak üzere hazırlanan kitabın da tanıtımı yapıldı. Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile Güney Gaz Koridoru’nu oluşturan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Türkiye’de çevre yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve kamusal faydayı hedefleyen özel bir program yürüttü.

Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP), TANAP güzergâhı üzerinde 20 il, 67 ilçe ve 600 köyü kapsayan alanda yaklaşık 1.000 projeye ulaştı. Sosyal etkisi yüksek içerikleri ile geniş kesimlere dokunan SEIP kapsamında hayata geçirilen projeler, uluslararası arenada birçok ödüle layık görüldü. Boru hattının geçeceği bölgelerde gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve masaüstü araştırmalar sonucunda ortaya konan ihtiyaç analizi doğrultusunda planlanan çalışmalar, inşa süreci boyunca sırayla hayata geçirildi.

TANAP’la birlikte SEIP’in de kat ettiği uzun yol, Ankara’da verilen bir resepsiyonla özetlendi; topluma kazandırılan projeler ise kitap niteliğinde bir raporla kamuoyuyla paylaşıldı. Resepsiyona Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı ve Dünya Enerji Konseyi (DEK) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar ve kardeş ülke Azerbaycan ile çok sayıda ülkenin diplomatları katıldı.

Bayraktar: TANAP benzer projeler için örnek model oldu

Resepsiyonda yaptığı konuşmada, TANAP’ın gerek vizyon gerek mühendislik gerekse de sosyal ve çevresel sorumluluk yönüyle mega bir proje olduğunu söyleyen (ETKB) Bakan Yardımcısı ve Dünya Enerji Konseyi (DEK) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar TANAP’ın gelecekte benzer projeler için de örnek bir model oluşturduğunu vurguladı.

“Türkiye ve bölgenin arz güvenliğine katkı sağlayacak”

TANAP’ın Türkiye’nin Gürcistan sınırında bulunan Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak 20 ilden geçtiğini hatırlatan TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, “TANAP, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şahdeniz-2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazı Türkiye’ye ve Avrupa’ya taşıyan 1850 kilometrelik bir hattan oluşuyor. Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğinin artırılması ve arz kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yeni pazarlara açılmasına, bölgenin enerji arz güvenliğine ve istikrarına katkıda bulunmayı hedefleyen bu büyük proje, Yunanistan sınırında, Edirne’nin İpsala ilçesinden Avrupa ülkelerine doğal gaz iletimi yapacak olan TAP’a bağlanacak. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir’de, diğeri Trakya’da olmak üzere ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası bulunuyor” dedi.

TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem de SEIP yatırımlarından 20.115 çocuk, 6.909 yetişkin ve 4.310 engelli yurttaşın doğrudan yararlandığını belirterek SEIP yatırımları ile 10.796 çiftçi, 189 okul aile birliği, 73 muhtarlık, 30 dernek, 19 birlik, 18 kooperatif, 12 il-ilçe belediyesi, 11 hizmet götürme birliği, 8 il özel idaresi ve 7 üniversiteye destek sağlandığını aktardı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ile uygulanan faaliyetler doğrultusunda 32.955 kişiye eğitim sağlanırken, 5.074 kişiye mesleki eğitimler verildi; 14 sempozyum düzenlenirken 3.700 öğretmen ve 2.000 aile çeşitli eğitimlerden faydalandı.