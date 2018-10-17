Tanal, Kaşıkçı krizini fırsata çevirdi! “Bakan istifa etsin”

CHP saçmalıklara doymuyor. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda cinayet işlendi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı derdest edildi, Türkiye ilk andan itibaren olayın peşinde oldu, Arap krallık ise sürekli işi yokuşa sürdü. Hukuki olarak konsolosluk binasına müdahale edemeyen Türkiye, Suudilerle koordineli gitmeye çalıştı, olayın aydınlatılması için mücadele etti.

Türkiye’nin ana muhalefet partisi CHP ise, her meselede olduğu gibi, işi iç siyaset malzemesi yaptı, krizi kendi aklınca fırsata çevirmeye çalıştı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kaşıkçı krizinden dolayı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve diğer yetkilileri istifaya çağırdı.

Tanal, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

“Neden tedbir alınmadı?”

Adalet Bakanlığı ve yetkililerin konuyla ilgili açıklama yapmadığını savunan Tanal, bir gazetede yayımlanan haberi basın mensuplarına göstererek, “Bu belge ve bilgiler, gazeteye servis edilmeden önce demek ki yetkililerin elinde vardı. Peki, neden tedbir almadılar?” diye sordu.

Başkonsolosun ülkesine dönmesi

Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin “diplomatik dokunulmazlık” statüsünü kullanarak Türkiye'den ayrıldığını anımsatan Tanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uluslararası ceza hukukunda, diplomatik dokunulmazlığın ana gerekçesi, konsolosların rahat görev yapmalarını sağlamaktır. Yoksa konsoloslara, görev dışında, hunharca hislerini tatmin etmek üzere, insanları öldürmek, cinayet işlemek için böyle bir diplomatik yargı muafiyeti tanınmış değil. Hiçbir hak, yaşam hakkı üzerinde değildir. Yaşam hakkı birinci haktır, en üstün haktır. Seyahat hakkı, yaşam hakkı üzerinde bir hak değildir. Bakanların açıklaması, ne kadar bu konuyu adeta görmemezlikten gelmenin bir açıklamasıdır. Aslında iktidar, Suudi ile ilişkileri bozmak ve Suudilere yüklenmek istemiyor. Burada, bilerek ve isteyerek yol verildi. “

Bakan ve yetkililere istifa çağrısı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve diğer yetkililerin istifa etmesi gerektiğini savunan Tanal, bu suçun organize şekilde işlendiğini öne sürdü.

Mahmut Tanal, “Bunların hepsinin bir an önce gözaltına alınması lazım. Aksi takdirde, devletimize hak etmediği bir kara leke sürülecek. Bunu kabul etmiyorum, bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti hak etmiyor. Bu bizim itibarımızı sarsan bir hadisedir. Bunun takipçisi olacağız ve yasal müracaatlarımızı da yapacağız.” diye konuştu.