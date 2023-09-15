Tan Sağtürk'e o bakanlıkta flaş görev

Kültür ve Turizm Bakanlığında 5 yeni atama yapılırken, bir il kültür ve turizm müdürü görevden alındı.

Yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanırken açıkta bulunan başmüfettişliğe Keziban Sinem Peynirci getirildi.,

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Sebahattin Genç atanırken, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba da Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne getirildi.

Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu ise görevinden alındı.

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