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Aktüel Tamzara’da geçmişe yolculuk!
Aktüel

Tamzara’da geçmişe yolculuk!

Yeniakit Publisher
2024-07-06 14:37:00 -
Tamzara’da geçmişe yolculuk!

Giresun’un Şebinkarahisar İlçesine bağlı Tamzara Mahallesi, tescilli ev ve çeşmeleriyle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Karadeniz’in İç Anadolu’ya bağlandığı güzergahta yer alan mahalle, restore edilen evleri, yöresel dokuması, havası ve kültürel dokusuyla insanlara şehrin stresinden uzak bir ortam sunuyor. Tarihi mahallede tescilli 26 ev ve cami ile 4 de çeşme bulunuyor. Bunların yanı sıra mahallede 70’e yakın da eski yapı yer alıyor.
Tamzara’da adeta geçmişe kültürel bir yolculuk yapan ziyaretçiler, tarihi çeşmelerden akan soğuk sularda yüzlerini yıkayıp serinliyor.

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