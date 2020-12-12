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Gündem Tamirci yapamadı, çekici alamadı! Almanya'dan gelen milyonluk araç ortada kaldı
Gündem

Tamirci yapamadı, çekici alamadı! Almanya'dan gelen milyonluk araç ortada kaldı

5 milyon lira değerinde olan Ferrari F12 Berlinetta marka aracıyla Almanya'dan Türkiye'ye gelen Türk sürücü, Kağıthanede yolda kaldı. Aniden stop eden araca, başka araçtan akü takviyesi yapılsada çalışmadı. Aracın sorununu tamirci de çözemedi. Çekicinin de alamadığı araç yol ortasında kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:34:00 -

Almanya’dan 5 milyon lira değerinde olan Ferrari F12 Berlinetta marka ultra lüks otomobiliyle geçtiğimiz günlerde yola çıkan Türk bir sürücü, dün saat 18.00 sıralarında Seyrantepe’de işlek bir cadde üzerinde seyrettiği esnada aracın aniden stop etmesi sonucu yolda kaldı. Neye uğradığını şaşıran sürücü, defalarca aracı çalıştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Akü takviyesi

Bunun üzerine sürücü, aracının aküsünün bittiğini düşünerek çevredeki sürücülerden yardım istedi. Sürücünün yardımına koşan diğer bir sürücü, aracını yanaştırarak 5 milyon lira değerindeki araca kabloyla akü takviyesi yapmaya başladı. Takviye sonrası direksiyon başına geçen sürücü, aracını çalıştıramadı.

Aracı yol ortasına bıraktı

Aracında başka bir sorunun olduğu düşünen sürücü, olay yerine çok sayıda tamirci çağırdı. Aracın başına gelen tamirciler de sorunu bulamayınca sürücü, aracı yol ortasında bırakıp ayrıldı. Aracın yerinden oynamaması nedeniyle de aracın çekiciye konulamadığı öğrenildi.

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Yorumlar

Laz

Benzini bitmistir 30.40 litre yakar bunlar
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Lefkoşa

CHP nin değilse kesin İmamoğlu yapmıştır bu cehape zihniyetinin yapacağı iş bu kadar olur
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