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Tamirat için girdiği evi soydu, 'şeytana uydum' dedi

Adana'da tamirat için girdiği evden, pırlanta işlemeli altın tespih, 2 yüzük ve 2 de gümüş tespih çalan Ahmet Cumali Aslan, ifadesinde 'şeytana uydum' dedi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:55
Tamirat için girdiği evi soydu, 'şeytana uydum' dedi

Olay Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde oturan Hasan Fatih Özkılıç, evinin eskiyen su tesisatını değiştirmek için bir tesisatçıyla anlaştı. Bunun üzerine tesisat ustası yanına yeni işe aldığı tesisatçı Ahmet Cumali Aslan ile eve geldi. Su tesisatını değiştirdikten sonra tesisatçılar evden ayrıldı.

Bir süre sonra Özkılıç, evde bulunan pırlantalı altın tespih, 2 altın yüzük ve 2 gümüş tespihinin yerinde olmadığını fark etti. Özkılıç’ın şikayeti üzerine o gün eve girip çıkan tesisatçı Ahmet Cumali Aslan gözaltına alındı.

Şüpheli Ahmet Cumali Aslan, evin banyosunda çalışırken yerde bir tespih bulduğunu ve alıp kuyumcuya sattığını karşılığında da 2 bin 100 TL aldığını söyledi. Suçunu itiraf eden Aslan’ın evinde yapılan aramada ise diğer tespih ve yüzükler de güvercin kafesinde bulundu.

Ahmet Cumali Aslan emniyetteki ifadesinde, "Polis beni yakalayınca tespih için aldığım paranın kalanını geri verdim. Bir an da şeytana uydum. Çok pişmanım" dedi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 14:55
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