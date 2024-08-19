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Yerel Tamir için verilen aracı parçaladı, bagajda yakalandı
Yerel

Tamir için verilen aracı parçaladı, bagajda yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-08-19 09:47:00 -

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisine tamir için verilen aracı parçalayan tamirci, bekçiler tarafından aracın bagajında saklanırken yakalandı. Aracının parçalandığını gören sahibi şoke olduktan sonra tamirciden şikayetçi oldu.

Olay saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Avarlar Sokak üzerinde meydana geldi. Devriye atan bekçiler park halindeki 42 CBH 40 plakalı aracın etrafında tur atan bir şahıstan şüphelendi. Bekçileri fark eden şahıs aracın içine girerek saklanmak istedi.

Aracın ön koltuğundan arkaya geçerek bagaja saklanan şahıs bekçiler tarafından araçtan çıkarılarak gözaltına alındı.

Kendisinin tamirci olduğunu söyleyen Hanefi K. (38) aracı tamir ettiğini söyledi. Motoru olmayan ve araçtaki tüm elektrik aksamı kesilen aracın plakasından araç sahibi İrfan A.'ya ulaşan ekipler, araç sahibini olay yerine çağırdı. Aracın başına gelen İrfan A. ise aracını görünce şoke oldu. 6 ay önce aracını tamir etmesi için Hanefi K.'ye verdiğini söyleyen İrfan A., aracını parçalayan tamirciden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından şüpheli Hanefi K., sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.

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