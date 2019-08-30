Tamir için aldığı telefonları sattığı iddia edilen şüpheliyi dövmesi yakalattı

Mersin’de bozuk telefonları ucuza yaptıracağını söyleyerek alıp, telefonculara sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Ramazan ayında da benzer bir olaydan dolayı yakalanan ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsı, sağ kolundaki dövme ele verdi. Şahıs emniyet çıkışında, "Ben esnaf adamım, kesinlikle öyle bir şey yapmadım. Kendi rızasıyla telefonu bana sattı. Ben hırsız, cani değilim" diyerek kendini savundu.

Edinilen bilgiye göre, S.T. isimli şahıs polis merkezine başvurarak eski çalıştığı iş yerine gittiğini, bu sırada dükkana gelen 30-35 yaşlarında, 1.65 boylarında, esmer, kolunda dövme olan şahsın bozuk olan telefonunu ucuza yaptırabileceğini söyleyerek aldığını ancak bir daha geri gelmediğini söyleyerek, şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek izledi. Ekipler, daha önce de benzer bir olaydan kaydı bulunan şahsı dövmesinden tespit ederek, şahsın A.Ş. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, kısa süre içinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ramazan ayında da benzer bir suçtan gözaltına alınan şahsın, savcılıktan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı hakkındaki iddiaları kabul etmeyen A.Ş., "Ben esnaf adamım. Kesinlikle öyle bir şey yapmadım. Ramazan ayında da kendi rızasıyla telefonu bana sattı. Üstüme iftira attılar, yattım, çıktıktan sonra para karşılığında şahsın telefonunu geri verdim. Ben hırsız, cani değilim. Ben sadece esnaf olarak ikinci el cep telefonu aldım, parasını ödedim. Ben hırsız filan değilim" diyerek kendini savundu.