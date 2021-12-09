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Yerel Tamir ettiği TIR'ın altında kalan adam böyle öldü
Yerel

Tamir ettiği TIR'ın altında kalan adam böyle öldü

Düzce'de, iş yerinde tamir ettiği tırın dorsesinin körüklerinin boşalması sonucu altta kalan Hüseyin Garip (40), Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Garip, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 15:20:00 -
Tamir ettiği TIR'ın altında kalan adam böyle öldü

Olay, öğle saatlerinde, Aziziye Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Hüseyin Garip, iş yerine getirilen TIR'ın dorsesini tamir etmek için aracın altına girdi. Dorsenin körüklerinin boşalması ile Garip, altta kaldı. İş yerinde bulunanların haber vermesi üzerine sağlık ekipleri geldi. Dorsenin forklift ile kaldırılmasının ardından Garip, çıkarıldı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Garip, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Garip'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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