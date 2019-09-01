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Tamer Tuna: "Maçın hakkı bizim galibiyetimizdi"

Süper Lig’in 3.

01 Eylül 2019 Pazar 02:15
Tamer Tuna: "Maçın hakkı bizim galibiyetimizdi"

Süper Lig’in 3. haftasında evinde Denizlispor ile berabere kalan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, kazanmak için her şeyi yaptıklarını ancak golü bulamadıklarını söyledi.


Bir penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşmada Yukatel Denizlispor ile golsüz berabere kalarak bu sezon ilk puanını alan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını belirten Tuna, “İlk iki haftada aldığımız mağlubiyetler sebebiyle kazanma arzumuz en üst düzeydi. İlk yarı Denizlispor’un güçlü yönlerini bildiğimiz için bunlara taktik anlamda önlemler aldık. Savunma anlamında hızlı geçişlerde pozisyon vermedik. İkinci yarıda ise bir takımın maçı kazanmak için neler yapması gerekiyorsa hepsini yaptık. Rakip eksik kalınca ortaya koyduğumuz baskı ve coşkuyla pozisyona gol aradık. Bugün ne olursa olsun bugün kazanmalıydık. Sahanın en iyi oyuncusu Soner ile penaltıyı kaçırdık. Bugün kazanmayı çok arzuladık. Yaptığımız 33 ortayla golü bulamadık. Hem bizim hem taraftarımızın coşkusu kazanmaya yetmedi. Maçın hakkı bizim galibiyetimizdi. Denizlispor’u da kutlamak lazım ama kazanan tarafın biz olmamız gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 02:15
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