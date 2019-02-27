0553 313 94 23

Tamer Tuna: "Bazı geri dönüşler hem güven verir hem de ilerisi için neler yapılabileceğini gösterir."

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında seri penaltı atışları sonucunda Evkur Yeni Malatyaspor’a kaybederek turnuvaya veda eden Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, “Bugün sahadan birçok şey kazanan bir takım olarak ayrıldık” dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 23:55
Tamer Tuna: "Bazı geri dönüşler hem güven verir hem de ilerisi için neler yapılabileceğini gösterir."

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında seri penaltı atışları sonucunda Evkur Yeni Malatyaspor’a kaybederek turnuvaya veda eden Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, “Bugün sahadan birçok şey kazanan bir takım olarak ayrıldık” dedi.

 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Tuna, “Bazı geri dönüşler hem güven verir hem de ilerisi için neler yapılabileceğini gösterir. Bugün de öyle bir maç izledik. Bu heyecanı tekrar yaşadığım için çok mutluyum. Takımıma karşı güvenimi hissettim. Evkur Yeni Malatyaspor’u tebrik ediyorum. Bugün için önemli olan hem bu geri dönüşü sağlamak hem de taraftarın coşkusuna uygun bir takım olabilmekti. Daha iyi olacağımıza dair bu maçta iyi sinyaller verdi. İlk yarıda çok aradık ve istedik ancak pozisyon üretemedik. Sonrasında turu getirecek pozisyonlar da ürettik ancak olmadı. Bugün buradan kaybeden değil, birçok şey kazanmış bir takım olarak ayrıldık” diye konuştu.



Evkur Yeni Malatyaspor cephesi

 

Deplasmanda Göztepe’yi penaltı atışlarıyla devirerek adını yarı finale yazdıran Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut ise, “VAR sisteminin nasıl işlediğini merak ediyorum” dedi.

 

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, “Bugün 1-0’lık avantajımızı korumaya çalıştık. Göztepe, taraftarının önünde baskılı oynadı. Maçı da uzatmaya götürdüler ama istediğimiz sonucu penaltılarda da olsa alarak yarı finale yükseldik. Hedefimize ulaştığımız için futbolcularımı tebrik ediyorum. Zor bir maç oldu. VAR sistemin başındaki hakemler pozisyonları izlediklerinde neler görüyorlar çok merak ediyorum. Bugün Titi, Barış’ın ayağına bastı ve kırmızı kart görmedi. Guilherme, rakibin futbolcusuna dokunmadı ama hakem faul verdi ve golü yedik. Sadece bizim için değil tüm takımlar için bunu soruyorum. Bu sistem nasıl işliyor? Türk futbolunu bir yere getirmeye çalışıyoruz ama bu şekilde olmaz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 23:55
  1. Malatya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da okullara kar tatili
    1. Elazığ’da okullara kar tatili
    2. Bir dönemin 'derin devleti' olarak..
    3. Elektrik faturasına devlet desteği
    4. FETÖ'nün ABD'deki iki üniversitesinin..
    5. Malezya'dan uçan otomobil planı
    6. Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında.....
    7. Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner..
    8. Akdeniz'de petrol ve doğal gaz araması..
    9. Kazakistan'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    10. Trump-Kim zirvesinin 2. günü başladı
    11. Resmi Gazete'de yayımladı... O..
    12. Kaza sonrası alev topuna dönen..
    13. Hesabı fazla bulunca dehşet saçtı
    14. "Millete açık toplantı yapın da..."
    15. İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim..
    16. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    17. Ulaşım güçlükle sağlanıyor! Kar engeli
    18. CHP'li Şişli Belediyesi önünde işçiler..
    19. Otomobil baraja can pazarı! Ölü ve..
    20. Trump-Kim zirvesinin 2. günü başladı
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Pakistan ve Hindistan geriliminde ülkeler tarafını seçti
    Pakistan ve Hindistan geriliminde ülkeler tarafını seçti
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Elazığ'da kaçakçılık operasyonu! Hepsi depoda bulundu
    Elazığ'da kaçakçılık operasyonu! Hepsi depoda bulundu