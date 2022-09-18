Tamer Karadağlı'dan LGBT lobisine tokat gibi sözler!

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LGBT dayatmasına yönelik sözlerinden dolayı hedefe konulan oyuncu Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Batı tarafından fonlanan ve aileyi ifsad projesi olarak dünyada yaygınlaştırılmaya çalışılan LGBT sapkınlığına karşı bugün Saraçhane Parkı'nda tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.

LGBT'ye karşı sessiz yürüyüş!

Her düşünceden ve her yaştan vatandaşın katılımıyla, Beyazıt Meydanı'na kadar yapılan sessiz yürüyüşe, birçok ünlü isimden de destek geldi. Sapkınlığa karşı sessiz kalmayarak tepkisini belli edenlerden biri de oyuncu Tamer Karadağlı oldu.

Tamer Karadağlı'dan tepki

Karadağlı, sosyal medya hesabından, bugün gündemin ilk sıralarına yerleşen 'LGBTdayatması' etiketi ile bir paylaşım yaptı.

'Türk aile sistemini bozmaya çalışanlara karşıyım' sözlerinin yer aldığı mesajda Karadağlı şu ifadeleri kullandı:

Karşıyım Arkadaş!

Çocuklarımıza bu dayatmaları yapanlara,

Türk aile sistemini bozmaya çalışanlara,

Çocuklarımızın ahlakını bozmaya çalışanlara

KARŞIYIM!