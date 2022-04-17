Tamer Karadağlı kimdir? Tamer Karadağlı kaç yaşında, aslen nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı, oyuncu ve ünlü isimlerle iftar programında bir araya geldi. İftar programına katılanlar arasında Tamer Karadağlı da yer aldı. Peki Tamer Karadağlı kimdir? Tamer Karadağlı kaç yaşında? İşte Tamer Karadağlı'nın hayatı, özgeçmişi.

Tamer Karadağlı kimdir?

Tamer Karadağlı 24 Mayıs 1967 Ankara’da doğdu Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar ABD'ye gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi.

Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Kolejinden sonra Çankaya Lisesinden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı, ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.

Tamer Karadağlı hangi oyunlarda rol aldı?

Bir Yaz Gecesi Rüyası: William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010

Dolu Düşün Boş Konuş: Steven Berkoff - Oyun Atölyesi - 1999

Fehim Paşa Konağı: Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997

Saat 9.05: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996

Cahide: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995

Uyarca: Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Tamer Karadağlı seslendirmeleri

Sanatçı, seslendirme camiasında George Clooney'nin özdeşleşen sesi olarak tanınır.

Ocean's Eleven - (VCD'de) George Clooney

Batman ve Robin - (VCD'de) George Clooney

Intolerable Cruelty (Dayanılmaz Zulüm) - (VCD'de) George Clooney

Burn After Reading (Aramızda Casus Var) - (DVD'de) George Clooney

What Women Want - (Kadınlar Ne İster) - Mel Gibson

Michael Clayton (Avukat) - (DVD'de) George Clooney

Solaris - George Clooney

Reservoir Dogs (Rezervuar Köpekleri) - Michael Madsen

Original Sin (Günahkar) - (VCD'de) Antonio Banderas

Dragonfly (Sonsuz Aşk) - (VCD'de) Kevin Costner

Bodyguard - (VCD'de) Kevin Costner

Godfather (Baba) (TRT dublajında) Al Pacino

İyi, Kötü ve Çirkin (VCD'de) Clint Eastwood

Star Wars 3 - Revenge of Sith - Darth Vader

Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı - Harrison Ford

Eastern Promises (Şark Vaatleri) - Viggo Mortensen

24 (Star TV dublajında) Kiefer Sutherland

Çelik Adam (Man Of Steel) - Russell Crowe/Jor-El[2]

Yenilmezler: Ultron Çağı - Tony Stark (Iron Man)

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı - Tony Stark (Iron Man)

Örümcek Adam: Eve Dönüş - Tony Stark (Iron Man)

Avengers: Sonsuzluk Savaşı - Tony Stark (Iron Man)

Avengers: Endgame - Tony Stark (Iron Man)

Varsayalım...? - Tony Stark (Iron Man)[3]

Yarının Dünyası - George Clooney

Aslan Kral - Mufasa

Tamer Karadağlı Diziler

1993 - Ferhunde Hanımlar (Selçuk)

1999 - Babam Olur Musun? (Erol)

1999 - Demir Leblebi

2000 - Şaşı Felek Çıkmazı (Timur)

2000 - Sarı Evin Esrarı

2000 - Artık Sevmeyeceğim (Kemal)

2001 - Nasıl Evde Kaldım (Haldun)

2002 - En Son Babalar Duyar Görücü (Konuk Oyuncu)

2002-2004 / 2010-2012 /

2013-2014 / 2017-2019 - Çocuklar Duymasın (Abidin Haluk Çetinoğlu)

2002 - Reyting Hamdi (Okul Müdürü)

2004-2005 - Çocuklar Ne Olacak (Haluk)

2004-2006 - Yağmur Zamanı (Fırat Çağlar)

2006 - Hayatım Sana Feda (Levent Başaran)

2006 - Arka Sokaklar (Sivil Polis) (Konuk Oyuncu)

2007 - Doktorlar

2007 - Fedai (Emin Bora)

2008 - Karamel (Çaycı)

2008 - Kiralık Oda

2008 - Son Ağa (Salim Ağa Bağcıoğlu)

2008 - Kırmızı Işık (Sunucu)

2009 - Avrupa Yakası (Sivil Polis) (Konuk Oyuncu)

2009 - Ah Kalbim (Kamuran)

2009 - Altın Kızlar (Konuk Oyuncu)

2009 - Sağlık Olsun

2011 - Adım Bayram (Bayram)

2012 - Acayip Hikayeler (Yakup)

2019 - Sevdim Seni Bir Kere (Yardımcı Komiser)

2021 - Savaşçı (Albay Oktay Göktürk / Uzi)

Tamer Karadağlı filmler

2003 - Bir Tutam Baharat (Mustafa)

2005 - Beyza'nın Kadınları (Fatih)

2005 - Şans Kapıyı Kırınca (Pilot)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Polis)

2007 - Living & Dying (Duca)

2009 - Suluboya

2010 - Memlekette Demokrasi Var (Kaymakam)

2012 - Süper Türk (Ekber)

2012 - Türk Suikastçı (Alina)

2016 - Pamuk Prens (Tamer)

2017 - Sinyalciler: Son Akşam Yemeği