'Tamer Karadağlı Bilal Erdoğan Selçuk Bayraktar'

Yeşilbağ yaptığı açıklamada seçkinci sol faşist çevrelerin sayın Tamer Karadağlı'yı istememelerinin en önemli nedenleri, pkk, ypg, lgbt ve ermeni yanlısı olmamasıdır.

Sayın Karadağlı tiyatro birikimi ile emektarlığı ve milli değerlere bağlılığı bir arada değerlendirildiğinde şu an dahil göreve gelen en uygun Devlet Tiyatroları genel müdürüdür.

Çoğunluğu tiyatro camiasından oluşan seçkinci sol faşist sanatçılar, biz sanatçıyız tiyatro ve diğer sanatlarla ilgili resmi görevlendirmeleri biz yapmalıyız diye dayatmaktadır. Bu düşünce faşist bir düşüncedir. Türk halkının seçme ve görevlendirme hakkına tecavüz etmeyi düşünmektir, halk düşmanlığıdır.

Hiçbir meslek mensuplarının ayrıcalığı ve üstünlüğü yoktur.

Seçimlerde halk iktidarı seçer ve görevlendirme yetkisini seçtiği iktidara verir. İktidarda halktan aldığı yetkiyi kullanarak gerekli olan genel müdür atamalarını yapar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Tamer Karadağlı’yı Devlet Tiyatroları genel müdürü olarak halkın verdiği yetki ile atamışlardır ama seçkinci solcular halk adına olan bu atamaya haksız yere karşı çıkmaktadırlar.

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Seçkinci sol faşist sanatçılarla benzer çevreler pkk, ypg, lgbt ve ermeni yanlısı olmayan Tamer Karadağlı’yı ve onun gibi milli çizgide olanları düşman gördükleri için genel müdür olmasına karşı çıkmaktadırlar.

Seçkinci sol faşist çevreler yukarıda belirttiğimiz nedenlerle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma Genel Müdürü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar başkanı Abdullah Eren ve diğer atamalara da karşıdırlar.

Seçkinci sol faşist çevrelerin tüm atamalara haksız yere karşı çıkmaları ve her fırsatta T.C. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş’a, Sayın Bilal Erdoğan’a, Sayın Haluk - Selçuk Bayraktar’a karşı çıkarak iftira etmeleri milletimizin büyük çoğunluğu tarafından onaylanmamaktadır.

Tiyatro Oyuncuları Derneği ve M. Maneviyatçı Sanatçılar Derneği başkanı

Yönetmen İsmail Yeşilbağ