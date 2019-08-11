TAMBU’dan Kurban Bayramı’na özel hareketli çıkartmalar
Türk Telekom’un dijital klavye uygulaması TAMBU'nun, zengin çıkartma kategorilerine Kurban Bayramı’na özel içerikler eklendi.11 Ağustos 2019 Pazar 11:18
Türk Telekom’un dijital klavye uygulaması TAMBU, zengin çıkartma kategorilerine Kurban Bayramı’na özel içerikler ekledi. ‘Bayram tebriği’, ‘bayram harçlığı’ ve ‘bayramın birleştiren ruhu’ temalı hareketli çıkartmaların büyük beğeni toplayacağı öngörülüyor.
Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Demir, özel günlere özgü hareketli çıkartmalar üretmeye devam ettiklerini belirtti. Demir, Kurban Bayramı için hazırladıkları çıkartmaların ilgi göreceğini de dile getirdi.
TAMBU’nun 10 milyon defa indirildiğine; 17,9 milyar defa görüntülendiğine de dikkat çeken Demir, “Dijital klavyenin içeriği 275 milyon kere keşfedilip paylaşıldı. Uygulamanın en fazla indirildiği şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir oldu” açıklamasında bulundu.
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