TAMBU’dan Kurban Bayramı’na özel hareketli çıkartmalar Türk Telekom’un dijital klavye uygulaması TAMBU'nun, zengin çıkartma kategorilerine Kurban Bayramı’na özel içerikler eklendi.

Türk Telekom’un dijital klavye uygulaması TAMBU, zengin çıkartma kategorilerine Kurban Bayramı’na özel içerikler ekledi. ‘Bayram tebriği’, ‘bayram harçlığı’ ve ‘bayramın birleştiren ruhu’ temalı hareketli çıkartmaların büyük beğeni toplayacağı öngörülüyor. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Demir, özel günlere özgü hareketli çıkartmalar üretmeye devam ettiklerini belirtti. Demir, Kurban Bayramı için hazırladıkları çıkartmaların ilgi göreceğini de dile getirdi. TAMBU’nun 10 milyon defa indirildiğine; 17,9 milyar defa görüntülendiğine de dikkat çeken Demir, “Dijital klavyenin içeriği 275 milyon kere keşfedilip paylaşıldı. Uygulamanın en fazla indirildiği şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir oldu” açıklamasında bulundu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.