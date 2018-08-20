Tamamı yerli ve milli… Türkiye üretecek, onlar satın alacak!

Geçtiğimiz 10 Ağustos’ta düzenlenen 10’uncu Büyükelçiler Konferansı kapsamında Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir tarafından ASELSAN’da misafir edilen Büyükelçilerimize projelerle ilgili bir sunum yapıldı. Söz konusu sunumda Türk Savunma Sanayinin bel kemiği ürünler ve bu ürünlerin ihracat edildiği, ihracat potansiyelinin olduğu ülkeler paylaşıldı.

ALTAY’A ORTADOĞU TALİP

Savunma Sanayi’den Anıl Şahin’in haberine göre; Türkiye’nin uzun zamandır üretim faaliyetleri üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda seri üretimi için BMC firması seçilen ALTAY, 3+ Nesil ve üstün donanımlara sahip bir Ana Muharebe Tankıdır. SSB Demir, yaptığı sunumda ALTAY AMT projesi kapsamında üretilen 4 prototipten birinin tanıtım amaçlı yurt dışında olduğunu belirtti. Altay tankına Umman, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Malezya ve Endonezya gibi çok sayıda ülkenin talip olduğu öğrenildi.

TÜM DÜNYA TÜRK İHA’LARINI BEKLİYOR

Türkiye’nin MALE sınıfındaki ilk İHA’sı olan TUSAŞ ANKA, Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı envanterinde olarak aktif olarak görev yapıyor. Uydudan kontrol yeteneğine sahip ANKA-S, birkaç gün önce atış testini başarıyla tamamladı. ANKA; A, B, S ve I olmak üzere 4 konfigürasyonda kullanımdalar. Ayrıca Malezya’ya ihracatıyla ilgili olaraktan birçok somut adım her iki taraf tarafından da atılmış durumda.

ANKA’nın ihracat potansiyeli olan ülkeler ise Bangladeş Endonezya, Malezya, Pakistan, Cezayir, Nijerya, Ruanda, Senegal, Zambiya, Polonya, Venezüella, Brezilya, Bahreyn, Kuveyt şeklinde sıralandı.

10’DAN FAZLA ÜLKE ATAK’I BEKLİYOR

Türkiye ve İtalyan ortaklığıyla üretilen TUSAŞ T-129 ATAK, Türkiye’nin ilk milli helikopteridir. Helikopterin %50’sinden fazlası yerli olarak üretilmektedir. Şuana kadar Jandarma Havacılık Başkanlığına 3, Kara Havacılık Komutanlığına 34 adet olmak üzere 37 adet T-129 ATAK teslim edildi. Ayrıca Pakistan’a 1.5 milyar dolar bedelle 30 adet ATAK ihracatı geçtiğimiz haftalarda imzalandı. Bu Türkiye’nin tek kalemde yaptığı en büyük savunma ihracı oldu.

T-129 ATAK’ın ihracat potansiyeli olan ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

Bangladeş, Çekya, Bahreyn, Tayland (12+ adet?), Fas (24 adet ?), Libya, Nijerya, Katar, Senegal, Polonya, Brezilya, Kuveyt, Romanya ve Kolombiya.

BOLİVYA, HÜRKUŞ’U BEKLİYOR

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ’un eğitim modeli olan HÜRKUŞ-B, Hv.K.K.lığının 15+30 adetlik siparişi kapsamında seri üretim halinde. Yıl sonuna kadar teslimatları başlayacak. Hafif Taarruz modeli olan HÜRKUŞ-C ise hem Kara Kuvvetleri hem de Jandarma Genel Komutanlığından sipariş almış durumda. Üretiminin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

HÜRKUŞ’un ihracat potansiyeli olan ülkeler şu şekilde:

Senegal, Kuveyt, Venezüella, Nijerya, Peru ve Bolivya.

MİLGEM’İ SUUD DA ALACAK!

MİLGEM projesi kapsamında üretilen ilk iki korvet TCG Heybeliada (F-511) ve TCG Büyükada (F-512), Dz.K.K.lığına teslim edilmiş durumda. Üçüncü korvet TCG Burgazada (F-513) 2018 Eylül ayında, dördüncü korvet TCG Kınalıada (F-514) ise 2019’da Dz.K.K.lığına teslim edilecek.

Yine 4 adet Ada Sınıfı Korvetin Pakistan’a ihracatıyla ilgi 1 milyar dolarlık anlaşma, geçtiğimiz haftalarda imzalandı. Bu kapsamda ilk iki korvet ASFAT tarafından Türkiye’de, diğer iki korvet ise Karaçi tersanesinde üretilecek. Suudi Arabistan, Kuveyt, Brezilya, Kolombiya ve Endonezya’nın da MİLGEM siparişi vermesi bekleniyor.