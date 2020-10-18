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Teknoloji Tamamen organik pil geliştirildi
Teknoloji

Tamamen organik pil geliştirildi

Bilim insanları, tamamen organik olan bir pil geliştirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 05:12:00 -
Tamamen organik pil geliştirildi

Bilim insanları, önemli bir çalışmaya imza atarak tamamen organik yapıya sahip olan bir pil geliştirdi. Söz konusu organik pilin, yeilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriği depolayabildiği belirtildi.

Su bazlı elektrolitleri, pedot olarak isimlendirilen iki polimerin karışımıyla birleştiren ekip, pil için gerekli olan su bazlı elektroliti tahta benzeri kolay erişilebilen bir malzemeden temin ettikleri kinon molekülünün çözeltisi olarak belirledi. Bu maddelerin birbirleriyle çok uyumlu olduklarını tespit eden araştırmacılar, böylece organik pili üretmiş oldu.

Araştırmacılar, söz konusu keşfin batarya sektörü için çok önemli olduğunu belirtti.

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