Tamamen manidar! İsrail'in katliam yaptığı gün skandal tören

İsrail'in "Yahudi soykırımı" olarak tarihe geçen uluslararası düzeyde öncülük ettiği, başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerdeki yahudi lobileri tarafından da organize edilen "Uluslararası Holokost'u Anma Günü" töreni ve etkinlikleri Türkiye'de de düzenlendi.

İsrail'in İstanbul Konsolosluğu'nun twitter hesabından yapılan etkinlikle ilgili açıklamada, "Uluslararası Holokost'u Anma Günü vesilesiyle İstanbul Üniversitesi'nde bir anma töreni gerçekleştirildi. Törende Başkonsolos Vekilimiz Ehud Eitam Holokost'ta hayatını kaybedenlerin anısına bir mum yaktı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Türkiye'deki "Holokost'u Anma Günü" töreni düzenleyen resmi kurum olan İstanbul Üniversitesi'ne üniversite içinden tepki geldi.

Konsolosluğun İstanbul Üniversitesi'ndeki anma töreniyle haberini sosyal medya hesabından alıntılayarak paylaşan isim, İstanbul Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye Bilimler Akademisi asıl üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz oldu.

Üniversite yönetiminin düzenlediği anma törenini, biri 60 yaşında 9 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan dünkü İsrail ordusunun saldırılarını hatırlatarak duyuran Gündüz, üniversite yönetimine eleştirilerini dile getirdi.

Prof. Dr. Gündüz, twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu açıklamada bulundu:

"İstanbul Üniversitesi holokost vesilesiyle bir anma töreni gerçekleştirmiş. Tam da İsrail güçlerinin Ceninde 9 Filistinliyi katlettiği bir zamanda. merak ediyorum İsrailin Filistini işgali, Filistinlililere yönelik sitematik cinayet baskı ve tecrit konusunda da bir toplantı düşünüyor mu?"

Paylaşımı silindi, tekrar paylaştı

Prof. Gündüz, daha sonra yaptığı paylaşımın Twitter hesabının ana sayfasından kaldırıldığını duyurdu. Gündüz, "Paylaştığım mesaj manidar şekilde ana sayfadan kaldırılmış. Tekrar paylaşıyorum..." diyerek ilk paylaşımının ekran görüntüsünü paylaştı.

İstanbul Üniversitesi yönetiminden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.