RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına ilişkin tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “İsrail’in mazlum Filistinlilere yönelik saldırılarının olduğu bir dönemde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, tamamen gündem değiştirme çabasıdır. Netanyahu hükümetinin zulmüne, katliamlarına destek ve cesaret verenlerin bu açıklaması akla ziyan bir yaklaşımdır. Biz her türlü ötekileştirmeyi, ayrıştırmayı, zulmü reddeden bir anlayışa sahibiz. Tarih boyunca ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ sözünü kendimize şiar edinen bir medeniyetin mensuplarıyız” dedi.

Turan, “Kimse kadın-yaşlı-bebek demeden sivillerin, masumların katledilmesine seyirci kalmamızı beklemesin. Filistinli çocukların katledilmesini ‘İsrail'in kendini savunma’ hakkı diye gören bir zihniyet Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlayamaz. Biz İslamofobi, anti-semitizm gibi tüm nefret suçlarına karşıyız. Bizim asıl derdimiz, insanlık suçu işleyen, uluslararası hukuku çiğnemek pahasına katliamlarına devam edenlerdir” şeklinde konuştu.

Turan, “Kendi insani ve vicdani ayıplarını Cumhurbaşkanımızı hedef göstererek ve karalayarak gizleme çabaları beyhudedir. ABD yönetimi bu tür yollara girmek yerine Cumhurbaşkanımızın dünyaya verdiği insanlık mesajlarını kendilerine rehber edinsinler. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya mazlumlarının umudu, insanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz. Zulme ne seyirci kalacağız ne de susacağız” ifadelerini kullandı.