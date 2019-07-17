Tamamen doğal ev yapımı zemin temizleyici nasıl hazırlanır?

Son yıllarda yapılan onlarca bilimsel çalışma ev temizleme ürünlerindeki kimyasalların sağlık için son derece zararlı olduğunu kanıtlamıştır. Buna rağmen bu ürünler halen evlerde kullanılıyor. İşin uzmanları özellikle çocuklu evlerde bu tip kimyasalların kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.

Fiyatları cep yakıyor

Piyasada kimyasallardan uzak olduğu belirtilen bitkisel ürünlerden de bulabilirsiniz. Ancak bu konu hakkında da birçok tartışma mevcut. Uzmanlar piyasada satılan ürünlerin yüzde yüz doğal olmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Ayrıca söz konusu bu ürünler kimyasallara göre çok çok pahalı. Hem kimyasallardan uzak durup hem de çok fazla para harcamak istemiyorsanız; ev yapımı zemin temizleyiciler hazırlayabilirsiniz.

Evinizdeki tüm yüzeyler için kullanabileceğiniz zemin temizleyici tarifi

Malzemeler:

1 litre ılık su

1 su bardağı beyaz sirke

Bir parça beyaz sabun (rendelerseniz daha etkili olacaktır.)

10 damla arzu ettiğiniz esansiyel yağ (Portakal ve limon yağları şahane bir uyum sağlıyor.)

Tüm malzemeleri yer sileceğiniz paspas kovasının içerisinde birleştirin ve evinizdeki tüm yüzeyleri gönül rahatlığıyla silin.

Şimdiden kolay gelsin.