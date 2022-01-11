Tamam mı devam mı Ali Babacan? DEVA’lı Metin Gürcan’ın bilgisayarından bakın ne çıkmış

'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan DEVA Partili Metin Gürcan’a ilişkin flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İşte Hilal Kaplan’ın Sabah’ta bugün yayınlanan yazısında Gürcan ile ilgili bölüm:

O 6 gazeteci kim?

İfadesinde Metin Gürcan, yakın ilişkide olduğu ve bilgi aldığı 6 gazeteciden bahsetmiş. Şöyle diyor: ‘Medya görünürlüğüm sebebiyle geniş bir gazeteci grubu dostluğum var. Özellikle de politika gazeteciliği alanında Türkiye’nin tanınmış isimlerinden olan (...) gibi gazetecilerle zaman zaman görüşürüm.’

İddianamede gazetecilerin isimleri üç nokta ile gizlenmiş ama aradaki virgüllerden 6 gazetecinin Gürcan’la yakın irtabatı olduğu anlaşılıyor. Acaba kamuoyunun bu gazetecileri bilme hakkı yok mu? Ya da onlar içinden takibe takılan var da sırası gelmediği için mi açıklanmıyor; doğrusu merak ettim.

Babacan, Gürcan’a sahip çıkmayı sürdürecek mi?

Babacan’ın partisinin ‘Kurucular Kurulu’ üyesi olan Metin Gürcan, iki ay önce ‘siyasi casusluk’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Babacan, Gürcan’a üst perdeden sahip çıkmış ‘Bu girişimler Deva kadrolarını yıldıramaz. Hukuki desteğimizle Gürcan’ın yanında olacağız’ demişti.

Gürcan hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına göre MİT’in bir yıldır takip ettiği Gürcan’ın İtalya ve İspanya istihbarat servislerine para karşılığı bilgi sattığı tespit edilmiş. Bu kişilerle AVM otaparkları dahil ‘kuytuda’ görüşen Gürcan, istihbarat elemanı olduklarını bilmediğini söylemesine rağmen şahsi bilgisayarında ele geçirilen bir konferans davetinde söz konusu İspanyol’un isminin karşısında ‘İspanya İstihbarat Genel Sekreter Temsilcisi’ yazıldığı tespit edilmiş.

Görüşmelerin içeriğine dair detaylı bilgiler de iddianamede mevcut. Merak ediyorum….”