  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TUSAŞ'tan heyecanlandıran "HÜRJET" açıklaması: Daha üstün olacak

Programda manşetler tek tek gösterildi… Kemalistler bunu bir izah etsin!

CHP’li Ünal Çeviköz’den bir skandal daha! Türkiye'ye öyle Rusya'ya böyle

Hulusi Akar'dan flaş operasyon açıklaması: Tahammül sınırımızı zorluyor

Haracı, şantajı seninkiler iyi bilir!.. CHP’li Karabat’tan Türkiye’ye saçma benzetme

Ekonomist Hatice Kolçak altın ve dolar için açık açık tarih vererek uyardı: Elinizdeki paranın hepsini...

Dünya devlerinden peş peşe faiz açıklaması

Bu ayrıntılar hiçbir yerde yok! İşte Kemal’in şov yaptığının ispatı

Katarlılar Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Her an teklif yapabilirler

HDP'li vekilin 'Sözlüm' dediği teröristin askerlerimizi şehit ettiği ortaya çıktı
Medya Tamam mı devam mı Ali Babacan? DEVA’lı Metin Gürcan’ın bilgisayarından bakın ne çıkmış
Medya

Tamam mı devam mı Ali Babacan? DEVA’lı Metin Gürcan’ın bilgisayarından bakın ne çıkmış

Sabah yazarı Hilal Kaplan, DEVA’lı Metin Gürcan’ın bilgisayarından çıkan bilgileri bugünkü köşesinde paylaştı. Kaplan, “AVM otoparkları dahil ‘kuytuda’ görüşen Gürcan, istihbarat elemanı olduklarını bilmediğini söylemesine rağmen şahsi bilgisayarında ele geçirilen bir konferans davetinde söz konusu İspanyol'un isminin karşısında ‘İspanya İstihbarat Genel Sekreter Temsilcisi’ yazıldığı tespit edilmiş.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 18:28:00 -
Tamam mı devam mı Ali Babacan? DEVA’lı Metin Gürcan’ın bilgisayarından bakın ne çıkmış

'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan DEVA Partili Metin Gürcan’a ilişkin flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 

İşte Hilal Kaplan’ın Sabah’ta bugün yayınlanan yazısında Gürcan ile ilgili bölüm:

O 6 gazeteci kim?

İfadesinde Metin Gürcan, yakın ilişkide olduğu ve bilgi aldığı 6 gazeteciden bahsetmiş. Şöyle diyor: ‘Medya görünürlüğüm sebebiyle geniş bir gazeteci grubu dostluğum var. Özellikle de politika gazeteciliği alanında Türkiye’nin tanınmış isimlerinden olan (...) gibi gazetecilerle zaman zaman görüşürüm.’

İddianamede gazetecilerin isimleri üç nokta ile gizlenmiş ama aradaki virgüllerden 6 gazetecinin Gürcan’la yakın irtabatı olduğu anlaşılıyor. Acaba kamuoyunun bu gazetecileri bilme hakkı yok mu? Ya da onlar içinden takibe takılan var da sırası gelmediği için mi açıklanmıyor; doğrusu merak ettim. 

Babacan, Gürcan’a sahip çıkmayı sürdürecek mi?

Babacan’ın partisinin ‘Kurucular Kurulu’ üyesi olan Metin Gürcan, iki ay önce ‘siyasi casusluk’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Babacan, Gürcan’a üst perdeden sahip çıkmış ‘Bu girişimler Deva kadrolarını yıldıramaz. Hukuki desteğimizle Gürcan’ın yanında olacağız’ demişti. 

Gürcan hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına göre MİT’in bir yıldır takip ettiği Gürcan’ın İtalya ve İspanya istihbarat servislerine para karşılığı bilgi sattığı tespit edilmiş. Bu kişilerle AVM otaparkları dahil ‘kuytuda’ görüşen Gürcan, istihbarat elemanı olduklarını bilmediğini söylemesine rağmen şahsi bilgisayarında ele geçirilen bir konferans davetinde söz konusu İspanyol’un isminin karşısında ‘İspanya İstihbarat Genel Sekreter Temsilcisi’ yazıldığı tespit edilmiş. 

Görüşmelerin içeriğine dair detaylı bilgiler de iddianamede mevcut. Merak ediyorum….”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay