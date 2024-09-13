  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tam tamına yüzde 150! Ekrem'den bir dev zam da gençlere
Gündem

Tam tamına yüzde 150! Ekrem'den bir dev zam da gençlere

Yeniakit Publisher
2024-09-13 11:48:00 -
Tam tamına yüzde 150! Ekrem'den bir dev zam da gençlere

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu önderliğinde zam yapmaya devam ediyor. İBB’ye ait aylık yüzme havuzu üyelik ücretini 40 liradan yüzde 150 zamla 100 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

İBB Meclisi eylül ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB'ye ait kapalı spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları, buz pistleri, konferans salonları, statlar, atletizm pistleri gibi spor tesislerinin kiralanmasıyla buralardaki spor etkinliği ücretlerine farklı oranlarda zam yapılmasına karar verildi.

Yüzme havuzu üyeliği ayda 12 günlük ücreti 40 liradan yüzde 150 artışla 100 liraya, buz pisti saatlik kiralama ücreti 65 liradan yüzde 53,84 artışla 100 liraya, aquapark tek kişi giriş ücreti 35 liradan yüzde 57,14 artışla 55 liraya yükseldi.

Fitness salonu için ayda 18 günlük üyelik ücreti de 135 liradan yüzde 122,22 artışla 300 lira oldu.

Aydınlatmasız açık halı saha saatlik ücreti 150 liradan yüzde 166,66 artışla 400 liraya, aydınlatmalı açık halı saha saatlik ücreti 250 liradan yüzde 140 artışla 600 liraya, kapalı halı saha ücreti 400 liradan yüzde 125 artışla 900 liraya çıktı.

Açık basketbol sahaları aydınlatmasız saatlik ücreti 55 liradan yüzde 81,81 artışla 100 liraya, açık basketbol sahaları aydınlatmalı saatlik 90 liradan yüzde 66,66 artışla 150 lira oldu.

Öte yandan 2024'te belirlenen 209 bin 88 liralık servis plaka ücreti yüzde 139,13 artışla 500 bin liraya yükseltildi.

İşte otobüslerinin birer birer dökülmesinin nedeni! Ekrem'den yandaşa 371 milyonluk ihale
İşte otobüslerinin birer birer dökülmesinin nedeni! Ekrem'den yandaşa 371 milyonluk ihale

Gündem

İşte otobüslerinin birer birer dökülmesinin nedeni! Ekrem'den yandaşa 371 milyonluk ihale

Fatih Altaylı’nın İSKİ ile imtihanı! Her şeyi söyledi de bir Ekrem İmamoğlu diyemedi
Fatih Altaylı’nın İSKİ ile imtihanı! Her şeyi söyledi de bir Ekrem İmamoğlu diyemedi

Gündem

Fatih Altaylı’nın İSKİ ile imtihanı! Her şeyi söyledi de bir Ekrem İmamoğlu diyemedi

Mağdurum da mağdurum! Ekrem'den tiyatro
Mağdurum da mağdurum! Ekrem'den tiyatro

Gündem

Mağdurum da mağdurum! Ekrem'den tiyatro

Altaylı: İSKİ bu ne? Yandaşlar bile suda Ekrem'e isyan etti. Elektriğe zam mı geldi, ne oldu?
Altaylı: İSKİ bu ne? Yandaşlar bile suda Ekrem'e isyan etti. Elektriğe zam mı geldi, ne oldu?

Gündem

Altaylı: İSKİ bu ne? Yandaşlar bile suda Ekrem'e isyan etti. Elektriğe zam mı geldi, ne oldu?

10
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir

Salih eden ucube bunun su ulaşım ve diğer hizmetlerle pek alakası yok.trol kılıklı seçimden önce emeklilere onbin lira her ay yardım sözü veren bu yalancının en önde gideni seni beslemeye devam ediyor herhalde bu günler geçecek inşallah ama sizin fosil zihniyet asla değişmeyecek

Nankör insan

Oy veren Iblis avaresi beter olun artik memlekete dönme zamani fetret dönemi bitiyor . Herṣey güzel oldu istanbulu 80,lere çöp köyüne çevirdiniz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 10 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23