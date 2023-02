Tam şifa deposu, en gerçek tek tarif: Pekmez ile Limon yerseniz bakın ne oluyor! Etkisi inanılmaz

Uzun yıllardır kullanılan ve büyüklerimizden bize kalan bir yöntem olsa da son zamanlarda bilen pek yok. Cenab-ı Hakk'ın bizlere sunduğu şifalı besinlerden olan pekmez ve limon nimeti birleşince vücuda adeta ilaç gibi etki sağlıyor. Hazırlaması oldukça kolay olan pekmez limon karışımının, özellikle kansızlık problemi ve demir eksikliği yaşayan kişiler tarafından tüketilmesi gereken bir reçete olduğunu söylemek mümkün.

Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayan pekmez, içeriğindeki demir ve kalsiyum nedeniyle kemik gelişimini sağlıyor, kansızlığa iyi geliyor. Soğuk havalarda tüketildiğinde vücudun ısı dengesini sağlayan pekmez, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve antioksidan etkisi nedeniyle hastalıklara karşı vücudu koruyor. Ancak pekmez alırken ve tüketirken bazı basit kurallara uymak gerekiyor.

Kışa girdiğimiz şu günlerde bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için pekmez limon karışımına bir şans vermeye ne dersiniz?

PEKMEZ LİMON KARIŞIMININ FAYDALARI-

Kan dolaşımını hızlandırır.-Tatlı yeme isteğini azaltır.-Bitmek bilmeyen öksürük krizlerinin sona ermesini sağlar.-Boğazda oluşan ağrı, kaşıntı ve iltihaplanmaların geçmesine yardımcı olur.-Grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı vücudu korur.-Halihazırda var olan kış hastalıklarının çok daha kısa sürede geçmesine yardımcı olur.-Bol miktarda demir içeren bu karışım, düzenli olarak kullanıldığında kansızlığa iyi gelir.-Vücudu serbest radikallerden korur.-Tokluk hissi vererek zayıflamak isteyenlere destek olur.-Vücuda enerji verir ve özellikle kendini sürekli halsiz ve yorgun hissedenlerin çok daha zinde hissetmelerine yardımcı olur.

PEKMEZ LİMON KÜRÜNÜN HAZIRLANIŞI

Pekmezin içine sıkılan taze limon suyu, C vitamini bakımından çok zengin olduğu için antioksidan etkisi gösteriyor. Bunun yanı sıra pekmezin faydalarının vücuda neredeyse on kat daha fazla etki etmesini sağladığı belirtiliyor.1/2 çay bardağı pekmez (üzüm, keçiboynuzu ya da dut)Bir adet taze sıkılmış limon suyu1/2 su bardağı su1/2 su bardağı suyun içine pekmez ve taze sıktığınız limon suyunu ilave edin ve güzelce karıştırın. En son haber'in aktardığı haberde: Pekmez limon karışımından daha fazla faydalanabilmek için sabahları aç karnına tüketmeye özen gösterin.Eğer daha hızlı etki etmesini istiyorsanız karışımı 2 yemek kaşığı pekmezle hazırlayıp sabah ve akşam, günde 2 kez aç karnına içebilirsiniz. Bu uygulamayı her hafta 6 gün uygulayıp 1 gün vücudunuzu dinlendirebilir, bu şekilde kısa sürede kansızlık üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başlayabilirsiniz.

PEKMEZ SAĞLIĞA ZARARLI MI?

Pekmez çok sağlıklı ve enerji verici bir gıda olmasına rağmen çok fazla tüketilmesinde ya da yanlış pişirilme ve saklanma koşullarında kişiye faydadan çok zarara sebep olabilir.

Pekmez fazla miktarda tüketildiğinde sindirim sisteminde ciddi problemlere sebep olmaktadır. Özellikle mide bulantısı, ishal ve kusmaya sebep olur.

Pekmezin yan etki oluşturması kişinin sahip olduğu kronik rahatsızlıklara göre de değişmektedir.

PEKMEZ VE LİMON KARIŞIMINI UYGULAMADAN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER

PEKMEZİ BU ŞEKİLDE KULLANANLAR DİKKAT!

Pekmezin üretimi sırasında yüksek ısılarla karşılaşmaması gerekiyor. Düşük ısıda pişmiş pekmez çok sağlıklıyken, yüksek ısıda pişenler ise kanserojen madde içeriyor.

Diyetisyen Eda Ünal pekmez tüketiminde dikkat çeken noktalara değinerek şunları söyledi:

-"Pekmez özellikle gelişim çağında olan çocuklarda ve bağışıklığı güçlendirmek amacıyla yetişkinlerde de kullandığımız bir besin, sıklıkla tercih ediyoruz. İçerdiği şeker oranından dolayı yetişkinlerde bir veya iki yemek kaşığını uygun porsiyon olarak görüyoruz, küçük çocuklarda da bir veya 2 tatlı kaşığı şeklinde yükletilmesini öneriyoruz. Sabahları aç karnına tüketilmesinden ziyade kahvaltıda protein, karbonhidrat, yağ dengesinin bulunduğu bir tabakta ekstra olarak ekleyerek tüketilmesini öneriyoruz. Özellikle küçük çocuklarda yedikleri yiyeceklerde şeker kullanmak yerine pekmezi tatlandırıcı olarak kullanabiliyoruz. Kremsi bir yapıda olduğu için çikolata gibi ekmeğin üzerine sürerek veya tatlıların üzerine ekleyerek tatlandırma özelliğinden yararlanabiliyoruz. Pekmez yüksek sıcaklıklarda pişirerek kullanıldığında, 70 santigrat derecenin üzerine çıktığında kanserojen madde bulunabileceği için dikkatli kullanılmasında fayda var" sözlerine yer verdi.

Pekmezin kapağını açtıktan sonra buzdolabında tutmak gerek. Eğer donarsa benmari usulü ile 70 derece ısıyı geçmeden çözmek gerek.

N FAYDALI PEKMEZ HANGİSİ?

Keçiboynuzu (Harnup) Pekmezi, Keçiboynuzundan üretilmektedir. Özellikle keçiboynuzu yetiştiriciliğinin daha çok görüldüğü Ege ve Akdeniz yöresine özgü bir pekmez çeşididir. Ayrıca en sağlıklı ve faydalı, birçok vücut sistemine ve hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Bu yüzden en faydalı pekmez çeşidi olarak gösterilmektedir.

EN ÇOK TÜKETİLEN PEKMEZ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Ülkemizde en çok tüketilen pekmez çeşitleri üzüm pekmezi ya da keçiboynuzu pekmezi olsa da dut pekmezi oldukça yüksek bir tüketim oranına sahiptir.

Ülkemizde en çok bilinen ve bu yüzden de en çok tüketilen pekmez çeşitlerinden biri üzüm pekmezidir. Aslında farklı meyveler ile hazırlanan birçok pekmez çeşidi vardır ancak bazıları özellikle sağladığı faydalar ile daha çok ön plana çıkmaktadır. En çok tüketilen bu pekmez çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Üzüm Pekmezi

Keçiboynuzu (Harnup) Pekmezi

