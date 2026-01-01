Koyunlar tek tek intihar ediyor!

Azerbaycan'ın kırsal bölgelerinde meydana gelen ve duyanları dehşete düşüren olayda, onlarca koyun hiçbir dış etken olmaksızın peş peşe uçurumdan atlayarak telef oldu.

Azerbaycan'ın dağlık meralarında otlayan bir sürüde, bir koyunun aniden yönünü uçuruma çevirip aşağı atlamasıyla başlayan trajik zincirleme, diğer hayvanların da onu takip etmesiyle büyük bir telefata dönüştü. Çobanların tüm müdahalelerine rağmen durdurulamayan hayvanlar, adeta "ölüme yürüdü".

Uzmanlar Ne Diyor?

Veteriner hekimler ve hayvan davranış bilimcileri, bu durumu birkaç temel nedene dayandırıyor:

Takip İçgüdüsü: Koyunlar, doğaları gereği son derece güçlü bir "sürü psikolojisine" sahiptir. Sürünün lideri veya öncü bir koyun tehlikeli bir yöne gittiğinde, diğerleri bunu sorgulamadan takip eder.

Hastalık Şüphesi: Hayvanların beyin fonksiyonlarını etkileyen ve dengelerini bozan "Listeriosis" (dönme hastalığı) gibi enfeksiyonların bu tip ani ve mantıksız hareketlere yol açabileceği üzerinde duruluyor.

Çevresel Faktörler: Bölgedeki ani ses değişimleri, yırtıcı baskısı veya meralardaki bazı bitkilerin zehirli etkileri de araştırılıyor.

Bölge Halkı Tedirgin

Daha önce nadir de olsa görülen bu olay, bu kez sayının yüksekliği nedeniyle bölgedeki hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar arasında büyük bir üzüntü ve şaşkınlığa neden oldu. Yetkililer, olayın yaşandığı bölgede numuneler alarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Not: Hayvancılık tarihinde bu tür olaylar literatüre "sürü histerisi" olarak geçmiştir. En büyük benzer vakalardan biri geçmişte yine bölgeye yakın coğrafyalarda binlerce hayvanın aynı anda benzer tepkiler vermesiyle kaydedilmiştir.