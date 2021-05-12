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Yemek Tarifleri Tam ölçülü şerbetli kek tarifi | Şerbetli kek olur mu?
Yemek Tarifleri

Tam ölçülü şerbetli kek tarifi | Şerbetli kek olur mu?

Bayram sofranız için leziz bir kek arıyorsanız; şerbetli bu tarifi deneyebilirsiniz. Peki, şerbetli kek nasıl oluyor? Şerbetli kek gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 13:14:00 -
Tam ölçülü şerbetli kek tarifi | Şerbetli kek olur mu?

Çocuklarınızın damaklarını şenlendirecek leziz bir kek tarifine ne dersiniz? Şerbetli kek tarifi size bayram sabahlarının mutluğunu yaşatacak türden bir lezzet. İşte, bayram günlerine yakışan şerbetli kek tarifi

Tam ölçülü şerbetli kek tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 2 paket kabartma tozu
  • 2 paket vanilin
  • 3 su bardağı un

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı su
  • 3 su bardağı şeker
  • 3-4 damla limon

Şerbetli kek nasıl yapılır?

Şerbetli kek yapmaya öncelikle şerbetini hazırlayarak başlamanız gerekiyor.

Su ve şekeri alın 10-15 dakika kaynatın. Şerbet ağırlaşınca limon suyunu ekleyip 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Bir yoğurma kabına yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın.

Ardından yağ, yoğurt, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu ise azar azar ilave edip hamuru karıştırın.

Bir tepsiyi yağlayın ve keki boşaltın. Arzu ederseniz kek kalıbı da kullanabilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına keki sürün.

Kek pişince fırından alın ve 3-4 dakika ilk sıcağı çıkınca üzerine şerbet gezdirin.

Kekin şerbeti çekmesi için 4-5 saat bekleyin.

Afiyet olsun.

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