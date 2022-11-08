Tam ölçülü nefis sütlaç tarifi
Sütlaç nasıl yapılır? Hafif ve leziz bir tatlı hazırlamak isteyenler 'Sütlaç nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sütlaç için hangi malzemeler gerekli?
Yemeğin ardından leziz bir tatlıya kim 'hayır' diyebilir. Peki, sütlaç için hangi malzemeler gerekli?
Tam ölçülü nefis sütlaç tarifi
Malzemeler:
Yarım çay bardağı pirinç
2 su bardağı sıcak su
1 litre süt
1 su bardağı şeker
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 çay bardağı su
Sütlaç nasıl yapılır?
Pirinci yalnızca bir kez yıkayın.
Birinci bir tencereye alın ve üzerine 2 su bardağı sıcak suyu ekleyin.
Ocağın altını açın ve pirinçleri pişirin.
Bu aşamada çay kaşığının ucuyla çok az miktarda tuz ekleyin.
Ara ara pirinci karıştırmayı ihmal etmeyin.
Pirinç suyunu çekince sütü ekleyin.
Ara ara sütü karıştırmayı ihmal etmeyin.
Süt kaynayınca ocağın altını kısın.
Ardından tencereye şekeri ekleyin.
Nişastayı bir çay bardağı su ile açın.
Tencereye nişastayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Tatlı kıvam alınca ocağın altını kapatın.
Sütlacı sıcakken kaselere boşaltın.
Oda sıcaklığına gelen tatlıyı dolaba kaldırın.
Tatlınız 2-3 saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.