Tam kloş etek dikimi | Pratik ve kolay

Kendi kıyafetlerini dikmek isteyen ve hevesli olan kişiler için hazırlanmış pratik etek kalıbı...

Hazır kıyafetler yerine, kendi emeğini gönül rahatlığıyla giymek isteyenleri bu yazıya toplayalım! Pratik bir şekilde, kalıp kullanarak ya da kendi kıyafetlerinizden kalıp çıkararak, yukarıdaki fotografı baz alarak, elbise dikmeniz mümkün.

Öncelikle parşömen kağıdına kalıbı çıkarmakla başlayın.

Kumaşınızı üçgen şekilde katlayıp iğneleyin. Ardından tam kloş olması için bir kat daha katlayın ve tekrar iğneleyin.

Bel ölçünüzü, 4'e bölüp, kumaşın sivri kısmından başlayarak bel oyuntunuzu işaretleyin.

Çizdiğiniz bel kısmından başlayıp, etek boyunuzun ucunu baz alarak, ölçüp eteğin bitim noktasını çizin.

Çizdiğiniz bölgelerden keserek, eteğinizi oluşturun. Eteği yüzü yüzüne gelecek şekilde katlyıp, dikin.

Dilerseniz bu kalıbı baz alarak, başka bir eteğinizden kalıp çıkarabilir ve ona uygun dikim yapabilirsiniz.