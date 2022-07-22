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Kadın - Aile Tam kıvamında zeytinyağlı incir dolması tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tam kıvamında zeytinyağlı incir dolması tarifi nasıl yapılır?

İncir dolması malzemeleri neler, tarifi ne? İşte incir dolması tarifi ve püf noktası...

Yeniakit Publisher
2022-07-22 22:20:00 - 2022-07-22 22:22:21
Tam kıvamında zeytinyağlı incir dolması tarifi nasıl yapılır?

ZEYTİNYAĞLI İNCİR DOLMASI MALZEMELER

  • Yarım kilo kuru incir
  • 100 gram pirinç
  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet dereotur
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Kuş üzümü
  • Dolmalık fıstık
  • Tarçın, tuz, karabiber
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 limonun suyu

İNCİR DOLMASI TARİFİ

İncirler kaynar olmayan sıcak suda 1 saat bekletilir. Yemeklik doğranan soğanlar kızgın tavada zeytinyağı ile kavrulur. Daha sonra pirinç, dolmalık fıstık ve diğer baharatlar ile su eklenerek pişirilir. Pirinçler suyu çekince ocaktan alınıp bir süre dinlendirilir. İncirlerin alt tarafından kesik atılarak içleri harç ile doldurulur. Buzdolabında bir süre dinlendirilen dolmalar limon suyu ile servis edilir.

İncir dolması hangi yöreye ait?

Şekerli suyun kaynatılıp son aşamada bir miktar limon suyu eklenmesi ile oluşturulan şurup, incirlerin üzerine dökülür ve istenirse kaymak ile birlikte soğuk servis yapılır. Sivas mutfağında yapılmaktadır.

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