Tam kıvamında zeytinyağlı incir dolması tarifi nasıl yapılır?

ZEYTİNYAĞLI İNCİR DOLMASI MALZEMELER

Yarım kilo kuru incir

100 gram pirinç

1 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotur

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Kuş üzümü

Dolmalık fıstık

Tarçın, tuz, karabiber

2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 limonun suyu

İNCİR DOLMASI TARİFİ

İncirler kaynar olmayan sıcak suda 1 saat bekletilir. Yemeklik doğranan soğanlar kızgın tavada zeytinyağı ile kavrulur. Daha sonra pirinç, dolmalık fıstık ve diğer baharatlar ile su eklenerek pişirilir. Pirinçler suyu çekince ocaktan alınıp bir süre dinlendirilir. İncirlerin alt tarafından kesik atılarak içleri harç ile doldurulur. Buzdolabında bir süre dinlendirilen dolmalar limon suyu ile servis edilir.

İncir dolması hangi yöreye ait?

Şekerli suyun kaynatılıp son aşamada bir miktar limon suyu eklenmesi ile oluşturulan şurup, incirlerin üzerine dökülür ve istenirse kaymak ile birlikte soğuk servis yapılır. Sivas mutfağında yapılmaktadır.