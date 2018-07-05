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Tam kıvamında yoğurt tarifi

Son zamanlarda daha fazla rağbet edilen evde yoğurt yapımı için izleyeceğiniz adımları sizler için derledik. İşte daha sağlıklı beslenmek için ‘’evde yoğurt nasıl yapılır?’’ sorusunun cevabı...

05 Temmuz 2018 Perşembe 22:05
Tam kıvamında yoğurt tarifi

EVDE YOĞURDUNUZU KENDİZİN YAPIN

MALZEMELER:

2-3 litre tercihen organik tam yağlı süt (Kutu sütlerin tutma ihtimali düşüktür.)

3-4 yemek kaşığı tercihen ev yapımı veya canlı bakteri içeren mayalık yoğurt

NOT: Mayalama aşamasında isterseniz bir çimdik tuz ve şeker (tuz ekşimemesi, şeker çabuk mayalanması için) ekleyebilirsiniz.

EVDE YOĞURT  NASIL MAYALANIR?

Sütü boş bir tencereye koyarak kaynatınız. Kaynamış olan sütü ılıması için bekletiniz. Daha sonrasüte parmağınızı batırın. Sütün parmağınızı ısırması yaniçok hafif yakması gerekiyor. Süt, çok sıcak olursa mayalanma olmaz.Soğuk olursa yine mayalanma başlamaz.

Tezgâha yoğurdun ısısını almaması için önce bir nihale koyup üzerine temiz bir masa örtüsünü dörde katlanmış bir şekilde serip tencereyi yerleştiriniz. Bir kaseye 3-4 yemek kaşığı tercihen ev yapımı mayalanmış yoğurt alınız. Üzerine 3-4 yemek kaşığı da sütten ekleyiniz. Hazırlamış olduğunuz  bu karışımı yavaşça tencereye aktarınız. Ardından kapağını kapatınız. Ve sıcaklığını koruması için üzerini birkaç örtü ile iyice kapatıp, 4-6 saat kadar mayalanmaya bırakınız. Mayalanan yoğurdunuzun soğuması için buzdolabında bekletin. İyice soğumuş olan yoğurdunuz yenmeye hazır. Ancak daha katı bir yoğurt elde etmek isterseniz dayanıklı bir kağıt mutfak havlusunu hafif ıslatıp sıkın. Daha sonra yoğurdun üzerine yerleştiriniz. Bu şekilde beklediğiniz takdirde, daha da süzülmüş bir yoğurt elde edebilirsiniz. Bu yöntemle yoğurdu istediğiniz kadar süzdürebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 22:05
  1. evde yoğurt mayalama
  2. ev yoğurdu
  3. mutfak
  4. pratik bilgiler

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