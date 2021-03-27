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Kadın - Aile Tam kıvamında un helvası nasıl yapılır? Un helvası tarifi
Kadın - Aile

Tam kıvamında un helvası nasıl yapılır? Un helvası tarifi

Basit un helvası tarif | Kandil gecelerinin olmazsa olmaz ikramlıklarından un helvasını hazırlamak isteyenler tam ölçülü tariflere göz atıyor. Peki, un helvası nasıl yapılır? Kolay un helvası tarifi | Tam ölçülü un helvası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-27 10:22:00 -
Tam kıvamında un helvası nasıl yapılır? Un helvası tarifi

Kandil gecesinde un helvası hazırlamak istiyorsanız; ihtiyacınız olan doğru bir tarif. İşte, tam ölçülü un helvası tarifi…

Un helvası tarifi

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 100 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı ceviz

Şerbet için:

  • 3 su bardağı süt
  • 2 su bardağı şeker

Un helvası nasıl yapılır?

Öncelikle süt ve şekeri ocağa alın. Sütün kaynamasına gerek yok. Şeker eriyip süt ısınınca ocağın altını kapatın.

Bir tencereye tereyağı ve sıvıyağı alın.

Unu ekleyip orta ısıdaki ocakta unu kavurun.

Unun renginin dönmesi için 10-15 dakika kadar kavurmanız gerekecektir.

Unun rengi dönünce cevizi ekleyip kavurun.

Ardından şerbeti tencereye boşaltın. Ancak bu aşamada çok dikkat edin. Şerbetle un buluşunca etrafa sıçrayacaktır.

Arzu ederseniz; bir adet portakal kabuğu da ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Hayırlı kandiller.  

Kıyır kıyır kandil simidi tarifi
Kıyır kıyır kandil simidi tarifi

Kadın - Aile

Kıyır kıyır kandil simidi tarifi

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