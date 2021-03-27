Tam kıvamında un helvası nasıl yapılır? Un helvası tarifi
Basit un helvası tarif | Kandil gecelerinin olmazsa olmaz ikramlıklarından un helvasını hazırlamak isteyenler tam ölçülü tariflere göz atıyor. Peki, un helvası nasıl yapılır? Kolay un helvası tarifi | Tam ölçülü un helvası tarifi
Kandil gecesinde un helvası hazırlamak istiyorsanız; ihtiyacınız olan doğru bir tarif. İşte, tam ölçülü un helvası tarifi…
Un helvası tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı un
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 100 gram tereyağı
- Yarım su bardağı ceviz
Şerbet için:
- 3 su bardağı süt
- 2 su bardağı şeker
Un helvası nasıl yapılır?
Öncelikle süt ve şekeri ocağa alın. Sütün kaynamasına gerek yok. Şeker eriyip süt ısınınca ocağın altını kapatın.
Bir tencereye tereyağı ve sıvıyağı alın.
Unu ekleyip orta ısıdaki ocakta unu kavurun.
Unun renginin dönmesi için 10-15 dakika kadar kavurmanız gerekecektir.
Unun rengi dönünce cevizi ekleyip kavurun.
Ardından şerbeti tencereye boşaltın. Ancak bu aşamada çok dikkat edin. Şerbetle un buluşunca etrafa sıçrayacaktır.
Arzu ederseniz; bir adet portakal kabuğu da ilave edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
Hayırlı kandiller.