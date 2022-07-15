Tam kıvamında domates çorbası tarifi

İçindekiler

2 yemek kaşığı zeytinyağ

1 yemek kaşıği tereyağı

2 tepeleme yemek kaşığı un

5 adet domates rendesi veya konserve domates

1 yemek kaşığı domates salçası

4 su bardağı su

1 çay bardağı süt (opsiyonel)

Tuz

Domates Çorbası Nasıl Yapılır?

Bir tencereye tereyağını koyup eritin. Ardından unu ilave edip 2 dakika kadar kavurun. Domates salçası ve rendelenmiş domatesleri de ekleyip 3-4 dakika daha kavurun. Kaynayana kadar sürekli karıstırarak pişirin. Kaynadıktan sonra 15 dakika kadar daha kısık ateşte pişirin. Son olarak sütünü ekleyip ocağın altını kapatın. Üzerine dilerseniz kaşar peynir rendesi veya kıtır ekmekle servis edebilirsiniz.

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Domates çorbası tarifi

Malzemeler:

5-6 adet orta boy domates

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yeteri kadar sıcak su

Tuz

1 avuç fesleğen yaprağı ve 2 kaşık zeytinyağı (arzuya bağlı)

Yapılışı:

Domateslerin sap kısımlarını kesin ve iri parçalar halinde doğrayıp blendırdan geçirin. Tencereye zeytinyağı, tereyağını alıp ısıtın. Unu ilave edip hafifçe kokusu çıkana kadar kavurun. Hazırladığınız domates püresini tel süzgeçten geçirerek tencereye ilave edin ve orta ateşte ara ara karıştırarak pişirin. Tuz ve şekeri de koyun. Domatesler püresi hafifçe suyunu çekene, çiğsi kokusu kalmayana kadar pişirmelisiniz. Sıcak suyu azar azar ilave edip çorbanızın kıvamını ayarlayın. Sıcak servis edin. Servis ederken dilerseniz benim yaptığım gibi fesleğen yapraklarını zeytinyağı ile blendırdan geçirip çorbanızın üzerine dökebilirsiniz. Ya da seviyorsanız rendelenmiş kaşar peyniriyle de servis edebilirsiniz.