Tam kapanma uzayacak mı? 17 günlük kapanma süresi uzatılıyor mu?

Tam kapanma uzatılacak mı 2021? Yasaklar ne zaman bitecek, uzayacak mı? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tam kapanma süreci 29 Nisan saat 19.00’da başladı. 17 gün sürecek olan tam kapanma süresinin uzaması ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, tam kaoanma uzatılacak mı?

Tam kapanma uzayacak mı?

Tam kapanma süreci 29 Nisan tarihinde saat 19.00'da başladı. Tam kapan sürecinin biteceği tarih ise 17 Mayıs saat 05.00 olarak açıklandı. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma süreci ile ilgili tüm detaylar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde duyurulmuştu. Milyonların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. Tam kapanma ile ilgili sürenin uzamasına dair kararın yapılacak olan kabine toplantısında açıklanması bekleniyor. Öte yandan tam kapanmanın uzatılmasını teklif eden bazı kesimler var ancak tam kapanma sürecinin uzatılacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili detaylar gelirse son dakika gelişmeleri haberde yer alacak.