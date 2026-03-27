SON DAKİKA
Amerikan basını: Trump savaşı hızla bitirmek istiyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik askeri harekatı 4 ila 6 haftalık orijinal plana sadık kalarak sonlandırmak istediği öne sürüldü. Wall Street Journal, Trump’ın "dikkatim dağılıyor" diyerek operasyonun bitirilmesi ve petrol erişimini de içeren bir anlaşma zemini aranması talimatı verdiğini yazdı.

28 Şubat'ta başlayan ve eski lider Hamaney dahil pek çok üst düzey ismin ölümüyle sonuçlanan İran operasyonunda takvim daralıyor. WSJ'ye konuşan üst düzey kaynaklar, Trump'ın yakın çevresine "saldırıların son aşamasında olunduğunu" fısıldadığını aktardı.

İÇ POLİTİKA KAYGISI SAVAŞIN ÖNÜNE GEÇTİ

Haberde, Trump’ın savaş gündemi nedeniyle ara seçimler ve düzensiz göçmen sorunu gibi kendi öncelikli konularından uzaklaştığını düşündüğü belirtildi. Trump'ın, kurmaylarına sürecin önceden planlanan 4-6 haftalık süre zarfında, yani "gelecek haftalar içinde" bitirilmesi yönünde kesin talimat verdiği ileri sürüldü.

ANLAŞMA ŞARTI: İRAN PETROLÜNE ERİŞİM

Trump’ın masadaki barış planı için danışmanlarına ilginç bir fikir sunduğu da iddialar arasında. Buna göre ABD, varılacak herhangi bir anlaşmanın parçası olarak İran petrolünün bir kısmına erişim sağlamayı hedefliyor. Ancak kaynaklar, Trump’ın kararlarını tahmin etmenin zor olduğunu ve henüz somut bir planın oluşmadığını vurguladı.

İran'da seferberlik ilanı! 12 yaşındaki çocuklar bile vatan savunmasına çağrıldı!
