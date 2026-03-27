ABD'den yola çıktı! O gemi 8 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Cameron Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Tesisi'nden yola çıkan "Ribera Duero Knutsen" adlı LNG gemisinin 8 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.
ABD'den yola çıkan LNG gemisi 8 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak. Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 16 Mart'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi, Fas açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 173 bin 400 metreküp kapasiteli geminin, 8 Nisan'da BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Norveç bandıralı gemi, 2010'da inşa edilmişti.