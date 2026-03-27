Ekonomi
ABD'den yola çıktı! O gemi 8 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Cameron Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Tesisi'nden yola çıkan "Ribera Duero Knutsen" adlı LNG gemisinin 8 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

ABD'den yola çıkan LNG gemisi 8 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak. Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 16 Mart'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi, Fas açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 173 bin 400 metreküp kapasiteli geminin, 8 Nisan'da BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Norveç bandıralı gemi, 2010'da inşa edilmişti.

Katar'da LNG tesisine saldırı! Yangın çıktı
Katar'da LNG tesisine saldırı! Yangın çıktı

Dünya

Katar'da LNG tesisine saldırı! Yangın çıktı

