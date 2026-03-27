Aleyna'nın da yoldan geçerken ciğerine kaçmıştı! Manken Didem Soydan'ın uyuşturucu savunması güldürdü AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Asıl Çelik Kubbe'miz 86 milyonun kardeşliğidir CHP’li Tanju 41 yıllık esnafa kan kusturmuş İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı İspanya’dan ABD’ye "boyun eğmeyin" çağrısı! Sanchez, Trump’ın tehditlerine meydan okudu! Ekrem İmamoğlu: Ben basiretsiz bir suç örgütü lideriyim! Yahudi Haham Akit’e konuştu: Siyonizm Yahudilerin de düşmanı! Filistin için dua ediyoruz! Erdoğan'ın İran sözleri ayakta alkışlandı Zakharova ABD’nin haydutluklarını bir bir yüzüne vurdu! Camide namaz kılarken öldürdü: Yenge hakkını helal etsin!
Dünya ABD'de mühimmat krizi: Ukrayna yardımları Orta Doğu'ya mı kaydırılıyor?
Dünya

ABD'de mühimmat krizi: Ukrayna yardımları Orta Doğu'ya mı kaydırılıyor?

ABD'de mühimmat krizi: Ukrayna yardımları Orta Doğu'ya mı kaydırılıyor?

Washington Post'un iddiasına göre, İran'a yönelik "Epic Fury" operasyonunda 4 haftada 9 binden fazla hedefin vurulması, ABD ordusunun en kritik mühimmat stoklarını tüketti. Pentagon, NATO programı kapsamında Ukrayna için sipariş edilen hava savunma sistemlerini Orta Doğu'ya yönlendirmeyi değerlendirirken; Başkan Trump'ın "Bunu her zaman yapıyoruz" çıkışı tartışmaları alevlendirdi.

Orta Doğu'da bir aya yaklaşan yoğun çatışmalar, dünyanın en büyük askeri gücü olan ABD'nin lojistik kapasitesini zorlamaya başladı. ABD Savaş Bakanlığı'nın (Pentagon), Ukrayna’nın savunması için ayrılan askeri yardımları, İran’a karşı yürütülen savaşın ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgeye kaydırmayı tartıştığı öne sürüldü.

NATO PROGRAMI KAPSAMINDAKİ SİSTEMLER MASADA

İsmi açıklanmayan kaynaklar, Ukrayna yerine Orta Doğu'ya gönderilmesi düşünülen ekipmanlar arasında, geçen yıl başlatılan bir NATO programı çerçevesinde sipariş edilen hava savunma füze sistemlerinin de bulunduğunu belirtti. Haberde, mühimmatın rotasındaki bu olası değişikliğin gerekçesi şu ifadelerle aktarıldı:

"Ekipmanların yeniden yönlendirilmesi konusunda henüz nihai bir karar verilmemiş olsa da bu değişiklik, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın 4 haftadan kısa bir sürede 9 binden fazla hedefi vurduğu İran'a karşı ABD'nin savaşını sürdürmek için gerekli misillemeler konusunun üzerinde durulmasını gerektirecektir."

PENTAGON SESSİZ, TRUMP İMALI

Pentagon, "ortakların ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlayacağız" mesajıyla yetinerek detay vermekten kaçınırken, Başkan Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Ukrayna yardımlarının yön değiştirmesiyle ilgili soruya doğrudan yanıt vermese de "Bunu her zaman yapıyoruz" diyerek bu tür kaydırmaların askeri stratejinin bir parçası olduğunun sinyalini verdi.

KRİTİK MÜHİMMAT TÜKENİYOR MU?

ABD basınında geniş yankı bulan iddialar, Amerikan ordusunun İran ile savaşı sürdürebilmek için giderek daha fazla "ödün" vermeye başladığı şeklinde yorumlanıyor. Operasyonun yoğunluğu nedeniyle stokların erimesi, Washington’un iki büyük kriz (Ukrayna-İran) arasında tercih yapmak zorunda kalabileceği endişesini doğuruyor.

