ABD'de mühimmat krizi: Ukrayna yardımları Orta Doğu'ya mı kaydırılıyor?

Orta Doğu'da bir aya yaklaşan yoğun çatışmalar, dünyanın en büyük askeri gücü olan ABD'nin lojistik kapasitesini zorlamaya başladı. ABD Savaş Bakanlığı'nın (Pentagon), Ukrayna’nın savunması için ayrılan askeri yardımları, İran’a karşı yürütülen savaşın ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgeye kaydırmayı tartıştığı öne sürüldü.

NATO PROGRAMI KAPSAMINDAKİ SİSTEMLER MASADA

İsmi açıklanmayan kaynaklar, Ukrayna yerine Orta Doğu'ya gönderilmesi düşünülen ekipmanlar arasında, geçen yıl başlatılan bir NATO programı çerçevesinde sipariş edilen hava savunma füze sistemlerinin de bulunduğunu belirtti. Haberde, mühimmatın rotasındaki bu olası değişikliğin gerekçesi şu ifadelerle aktarıldı:

"Ekipmanların yeniden yönlendirilmesi konusunda henüz nihai bir karar verilmemiş olsa da bu değişiklik, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın 4 haftadan kısa bir sürede 9 binden fazla hedefi vurduğu İran'a karşı ABD'nin savaşını sürdürmek için gerekli misillemeler konusunun üzerinde durulmasını gerektirecektir."

PENTAGON SESSİZ, TRUMP İMALI

Pentagon, "ortakların ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlayacağız" mesajıyla yetinerek detay vermekten kaçınırken, Başkan Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Ukrayna yardımlarının yön değiştirmesiyle ilgili soruya doğrudan yanıt vermese de "Bunu her zaman yapıyoruz" diyerek bu tür kaydırmaların askeri stratejinin bir parçası olduğunun sinyalini verdi.

KRİTİK MÜHİMMAT TÜKENİYOR MU?

ABD basınında geniş yankı bulan iddialar, Amerikan ordusunun İran ile savaşı sürdürebilmek için giderek daha fazla "ödün" vermeye başladığı şeklinde yorumlanıyor. Operasyonun yoğunluğu nedeniyle stokların erimesi, Washington’un iki büyük kriz (Ukrayna-İran) arasında tercih yapmak zorunda kalabileceği endişesini doğuruyor.