Ekonomi
Dolar tarihinde bir ilk!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dolar tarihinde bir ilk!

ABD’nin 250. kuruluş yıldönümü kapsamında, Donald Trump’ın imzasının dolar banknotlarına ekleneceği duyuruldu. Görevdeki bir başkanın imzasının para biriminde yer alması ilk kez gerçekleşecek.

ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında Başkan Donald Trump'ın imzasının yeni basılacak kağıt paralarda yer alacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarihte ilk kez görevdeki bir başkanın imzasının banknotlarda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında Başkan Trump'ın imzasının Hazine Bakanı ile birlikte kağıt paralarda yer alacağı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Başkan Trump'ın liderliğinde benzeri görülmemiş ekonomik büyüme, doların kalıcı hakimiyeti ve mali güç ile istikrar yolunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bessent, ABD'nin ve Başkan Trump'ın "tarihi" başarılarını takdir etmenin en güçlü yollarından birinin dolar banknotlarında imzasının yer alması olduğunu belirterek, söz konusu banknotların ülkenin 250. yıl dönümünde tedavüle çıkarılmasının uygun olduğunu vurguladı.

Yorumlar

Tuğrul

Sarı büyük şeytan 21.YY. en büyük firavunu olduğunu tescilleyecek !!
