  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Taraftarın ateş püskürdüğü Icardi olayının aslı bambaşka çıktı! Meğer... İspanya Arda'yı konuşuyor! Yaptığı hareket olay oldu! 3 yıla yakın süre evden çıkmadı Bu defa da 25 yaşına bilgisayar başında girdi Evlenecek gençlere büyük destek! İşte milyonlarca kişiyi havalara uçuracak sistemin detayları Torbacılara baskın! Gözaltılar var Savaşın ardından İstanbul için dikkat çeken adımı attılar! İranlılardan kritik “Türkiye” kararı Eski bakanın şirketine dev gemi siparişi! Rakam şaşırttı, KAP bildirimi geldi
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Patates kabuklarını çöpe atan bin pişman: Her evde var ama biz bunları bilmiyoruz!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Patates kabuklarını çöpe atan bin pişman: Her evde var ama biz bunları bilmiyoruz!

Sofralarımızın vazgeçilmezi patates için hem lezzeti hem de farklı kullanım yöntemleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Patatesin kendi kadar kabuklarının da bu denli faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız... Atan bin pişman...

#1
Mutfaklarımızın vazgeçilmez besinlerinden olan patates, hem lezzeti hem de kolay muhafaza edilmesiyle en çok tercih edilen sebzeler arasında yer alıyor. Peki kızartması, haşlaması, sulu yemeğiyle her şekilde damaklara ziyafet sunan patatesin kabuklarının insan sağlığı için faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

#2
Patates kabuğunun faydaları iç organlarımızla sınırlı değil. Ciltteki koyu halkaları azaltır ve kararan yerleri beyazlatır.

#3
Yağlı olduğunu düşündüğünüz bölgeye patates kabuklarını koyup 20 dakika bekledikten sonra sorunlu bölgeyi ılık suyla yıkayın. Patates kabukları sadece cilde değil, saça da faydalıdır. Patates kabuğunun suyunu kaynatın. Ardından suyu saç derinize uygulayın ve 10 dakika boyunca masaj yapın. Bu yöntem, saçlarınızın hızlı uzamasını ve parlak görünmesini sağlayacaktır.

#4
Patates kabukları gübre olarak da kullanabilir, bitkilerinizin toprağını güçlendirebilirsiniz. Patates kabukları, gümüş eşyalarınızı da parlatır. Kabukta bulunan asitler, metal eşyalardaki pası çözer.

#5
İlginç özelliğiyle eşi benzeri yok! Patates hakkında tüm bildiklerinizi unutun ve şaşırmaya hazır olun. Çünkü bunları okuyunca çok şaşıracaksınız... Gün ışığı ve ısı patatesteki solanin üretimini de tetikler. Solanin, fazla miktarda tüketildiğinde zehirlenme belirtilerine neden olur. Mide bulantısı, ishal, kusma, mide krampları, boğazda yanma, baş ağrısı ve baş dönmesi görülebilir. Bu kimyasal patatesin kabuklarının hemen altında daha yoğun miktarlarda bulunur. Bu sebeple rengi yeşile dönmüş ve filizlenmiş patateslerin tüketilmesi kesinlikle önerilmez. Baş ağrısına, kramplara, komaya hatta ölüme neden olabilir. Hava kirliliği, radyasyon gibi kimyasal atıklara karşı kanı zehirlerden temizler ve hücreleri yeniler. Loş yerlerde saklamazsanız B ve K vitaminlerini yitirebilir.Patatesi, keşif gezilerindeki denizciler çok sevmişti. Hem doyurucuydu hem de içerdiği vitaminler, onları hastalıklardan koruyordu. Ama Avrupa'da hemen kabul görmedi. Hıristiyanlar, İncil'de bahsedilmediği için patates ekmeyi reddettiler. Şeytanın yiyeceği ilan ettiler. Özellikle İskoçlar ne ektiler ne de yediler. Bugün bile hala bazı bölgelerde bu sebepten dolayı patates yenmez. Yetiştirilmesi çok kolay fakat saklanması zor bir besin maddesidir. Genellikle 4 derecenin üstü ısılarda saklanmalıdır. Aksi halde içindeki nişasta şekere dönüşerek tadı değişir. İdeal ısı, 7-10 derece arasıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23