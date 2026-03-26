Patates kabuklarını çöpe atan bin pişman: Her evde var ama biz bunları bilmiyoruz!

İlginç özelliğiyle eşi benzeri yok! Patates hakkında tüm bildiklerinizi unutun ve şaşırmaya hazır olun. Çünkü bunları okuyunca çok şaşıracaksınız... Gün ışığı ve ısı patatesteki solanin üretimini de tetikler. Solanin, fazla miktarda tüketildiğinde zehirlenme belirtilerine neden olur. Mide bulantısı, ishal, kusma, mide krampları, boğazda yanma, baş ağrısı ve baş dönmesi görülebilir. Bu kimyasal patatesin kabuklarının hemen altında daha yoğun miktarlarda bulunur. Bu sebeple rengi yeşile dönmüş ve filizlenmiş patateslerin tüketilmesi kesinlikle önerilmez. Baş ağrısına, kramplara, komaya hatta ölüme neden olabilir. Hava kirliliği, radyasyon gibi kimyasal atıklara karşı kanı zehirlerden temizler ve hücreleri yeniler. Loş yerlerde saklamazsanız B ve K vitaminlerini yitirebilir.Patatesi, keşif gezilerindeki denizciler çok sevmişti. Hem doyurucuydu hem de içerdiği vitaminler, onları hastalıklardan koruyordu. Ama Avrupa'da hemen kabul görmedi. Hıristiyanlar, İncil'de bahsedilmediği için patates ekmeyi reddettiler. Şeytanın yiyeceği ilan ettiler. Özellikle İskoçlar ne ektiler ne de yediler. Bugün bile hala bazı bölgelerde bu sebepten dolayı patates yenmez. Yetiştirilmesi çok kolay fakat saklanması zor bir besin maddesidir. Genellikle 4 derecenin üstü ısılarda saklanmalıdır. Aksi halde içindeki nişasta şekere dönüşerek tadı değişir. İdeal ısı, 7-10 derece arasıdır.