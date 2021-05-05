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Yaşam Tam kapanma süresi uzatılacak mı?
Yaşam

Tam kapanma süresi uzatılacak mı?

Türkiye’de hızlı artış gösteren koronavirüs vaka sayısının ardından tam kapanma kararı alınmıştı. Ülke genelinde uygulanmasına karar verilen tam kapanmanın ardından birçok sorunun yanıtı aranmaya başladı. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tam kapanma kararıyla beraber birçok yeni yasak ve tedbir getirildi. 29 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanması planlanan tam kapanma süresi için bazı iddialar ortaya atıldı. Bunun üzerine vatandaşlar, tam kapanma süresinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, tam kapanma süresi uzatılacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 13:58:00 -
Tam kapanma süresi uzatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında son yapılan Kabine toplantısının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 tarihinden başlayıp 17 Mayıs 2021 tarihine kadar tam kapanmanın uygulanmasına karar verilmişti.

Söz konusu kararın uygulanmaya başlamasıyla beraber tam kapanma süresinin bir hafta uzatılacağı yönünde iddiaların ortaya atılmasıyla vatandaşlar, arama motorlarında tam kapanma süresine ilişkin sık sık araştırma yapmaya başladı. Peki, tam kapanma süresi uzatılacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?

Tam kapanma süresi uzatılacak mı?

Tam kapanma kararı, 29 Nisan 2021 tarihinde başladı, söz konusu karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak.

Tam kapanmanın ardından hafta içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın olması nedeniyle söz konusu tam kapanma kararının uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu.

19 Mayıs tarihinin resmi tatil olması nedeniyle tam kapanma süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

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