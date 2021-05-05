Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında son yapılan Kabine toplantısının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 tarihinden başlayıp 17 Mayıs 2021 tarihine kadar tam kapanmanın uygulanmasına karar verilmişti.

Söz konusu kararın uygulanmaya başlamasıyla beraber tam kapanma süresinin bir hafta uzatılacağı yönünde iddiaların ortaya atılmasıyla vatandaşlar, arama motorlarında tam kapanma süresine ilişkin sık sık araştırma yapmaya başladı. Peki, tam kapanma süresi uzatılacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?

Tam kapanma süresi uzatılacak mı?

Tam kapanma kararı, 29 Nisan 2021 tarihinde başladı, söz konusu karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak.

Tam kapanmanın ardından hafta içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın olması nedeniyle söz konusu tam kapanma kararının uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu.

19 Mayıs tarihinin resmi tatil olması nedeniyle tam kapanma süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.